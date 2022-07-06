Можно ли ночью ездить с одной фарой?

В темное время суток запрещается эксплуатировать транспортные средства с отключенным ближним или дальним светом фар. Но что делать, если неисправна только одна фара автомобиля? Что по этому поводу говорится в законодательстве?

Перед поездкой каждый автомобилист должен проверить исправность световых приборов в транспорте. Приступать к движению нельзя, если они неисправны. Данное требование указано в Перечне неисправностей, с которыми эксплуатация транспортных средств запрещена. Но речь в данном документе идет именно о двух фарах. Нигде нет упоминания определения “световой прибор”. Данная особенность вводит многих автомобилистов в заблуждение.

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Можно рассмотреть и другие нормативные акты, в частности ПДД. В пункте 19.1 ПДД РФ указано, что на любом транспортном средстве механического типа в ночное время суток должны функционировать фары ближнего и дальнего света. В пункте 2.3.1 указано, что эксплуатация автомобиля с негорящими фарами в темноте запрещена. Ранее в ПДД была другая формулировка, которая позволяла эксплуатировать автомобиль с одной работающей фарой - левой. В актуальной редакции Правил такого упоминания не предусмотрено.

На самом деле эксплуатировать транспорт нельзя даже в том случае, если у него неисправна только одна фара. В ночное время приступать к движению с такой поломкой категорически запрещено. В дневное время можно добраться до ближайшего магазина запчастей или сервиса для устранения поломки. При остановке сотруднику ГИБДД нужно будет указать на данный факт. В большинстве случаев сотрудники инспекции входят в положение и отпускают автомобилистов.