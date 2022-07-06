Какие автозапчасти лучше заменить до наступления холодов

«Летом проще живется, потому что ими нужно пользоваться только в дождь. Зимой к дождям примешиваются реагенты, и, если щетки хорошо себя чувствовали летом, не факт, что они будут долго служить зимой. Во-вторых, они могут лучше смахивать воду, чем удалять грязь. Но если они и с водой оставляют разводы вместо гладко вычищенной поверхности стекла, то это повод заменить щетки», – пояснил специалист.