Какие автозапчасти лучше заменить до наступления холодов

Некоторые запчасти и аксессуары в авто лучше поменять летом не только с экономической, но и с практической точки зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо. Как, по его словам, выгоднее купить зимнюю резину до наступления холодов.
«Чем ближе к сезону, тем сезонные запчасти будут дороже. Я в процентах не скажу, но разница будет. Все зависит от общей стоимости: если шины в принципе дорогие, то и разница будет больше», – сказал эксперт.
Некоторые же аксессуары и запчасти, ресурс которых подошел к концу, лучше заменить летом, поскольку их поломка зимой будет критической. Это, по словам Бревдо, в первую очередь касается «дворников».
«Летом проще живется, потому что ими нужно пользоваться только в дождь. Зимой к дождям примешиваются реагенты, и, если щетки хорошо себя чувствовали летом, не факт, что они будут долго служить зимой. Во-вторых, они могут лучше смахивать воду, чем удалять грязь. Но если они и с водой оставляют разводы вместо гладко вычищенной поверхности стекла, то это повод заменить щетки», – пояснил специалист.
Именно летом лучше поменять и проблемный аккумулятор. Летом машина легче заводится, однако зимой, особенно в морозы, плохой аккумулятор может впасть в анабиоз, предупредил автоэксперт.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, каким машинам не грозит дефицит запчастей. В частности, по его словам, качествами, позволяющими пережить дефицит запасных частей, обладают старые американские машины. Корейским и китайским автомобилям также не грозит нехватка запчастей, но уже за счет доступности комплектующих, продолжил эксперт. Люксовые автомобили любых производителей не пострадают от дефицита запчастей благодаря кошелькам своих владельцев, добавил автоэксперт. По его мнению, для самых дорогих машин комплектующие будут ввозить обходными путями по очень высокой цене.