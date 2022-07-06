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29 минут назад

В России резко вырос спрос на автомобили банкротов

Motor.ru

С начала 2022 года российские автолюбители стали в два раза чаще приобретать транспортные средства с аукционов у обанкротившихся граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые пять месяцев на электронных торговых площадках провели около 4200 сделок по выкупу машин у банкротов. Количество россиян продающих автомобили в счёт погашения долгов только с апреля по август прошлого предыдущего года увеличилось практически вдвое.

В России резко вырос спрос на автомобили банкротов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года количество аукционов по продаже автомобилей в счёт банкротства увеличилось в 1,8 раза. С начала нынешнего года объём торгов по погашению долгов вырос на 43,4 процента, достигнув 10 500 лотов. За первые два весенних месяца показатели выросли на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Увеличение количества продаж автомобилей банкротов связано с количеством россиян, подавших на эту процедуру. С апреля по август прошлого года объявили себя банкротами 79 000 человек. Кроме того, рост популярности покупки таких автомобилей связан с удобством выбора моделей на электронных аукционах, а также низкой стоимостью, ведь большинство машин банкротов продают ниже рыночной цены. Ещё одним преимуществом такого способа покупки является механизм аукционов. Обычно цены на подобные автомобили известны примерно за полтора месяца, что очень удобно в условиях высокой инфляции.

В конце мая в России выросла популярность автомобилей по подписке. Из-за роста стоимости машин на рынке, отечественные автомотолюбители стали чаще пользоваться подобными услугами.

Автоэксперт,
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