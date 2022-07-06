Раскрыт модельный ряд обновленного «Москвича»

В ходе посещения мэром Москвы Сергеем Собяниным бывшего завода Renault, где будет производиться «Москвич», был раскрыт модельный ряд обновленной марки — он будет включать в себя четыре кроссовера и один электрокар. Слайды с изображениями автомобилей опубликовал ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и «КамАЗом». Эксперты Autonews заявили, что, судя по изображениям, под маркой «Москвич» будут выпускать машины китайской компании JAC — представленные эскизы очень напоминают модели этого бренда (в частности, кроссоверы JS4 и JS7).

Сергей Собянин не стал раскрывать подробности проекта. По словам мэра, на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой «машин из дружественных нам стран», а на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. По его словам, до конца года соберут не менее 600 «Москвичей», треть из них — электромобили.