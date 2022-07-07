Чем опасна жара для автомобиля

Жаркая погода может негативно сказаться на «любимой ласточке». По словам доцента кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Льва Зиманова, неправильная эксплуатация машины при 30-градусной температуре может привести к выходу двигателя из строя, передает радио Sputnik.
Безусловно, авто создаются с расчетом на то, что их будут использовать в разную погоду. При высокой температуре воздуха в том числе. Но если, например, будет допущена неисправность системы охлаждения, то жара приведет к серьезным проблемам.
«Современные транспортные средства можно эксплуатировать при разных температурах. Но важно следить за исправностью системы охлаждения. В начале лета в радиатор может забиться тополиный пух, и тогда охлаждающая жидкость может перегреться и даже начать кипеть. И когда она вся выкипит, возможно, двигатель заклинит», – отметил Лев Зиманов.
Он также порекомендовал не ездить на высоких оборотах, особенно в жаркие дни. Вязкость масла в такой обстановке снижается, что может ускорить процесс износа двигателя.
«В жару нужно в меньшей степени использовать пиковые возможности автомобиля. Машины с бензиновым двигателем могут начать нагреваться слишком сильно при достижении пяти тысяч оборотов, а дизельные – уже при двух с половиной тысячах. Лучше в жару резко не газовать и резко не тормозить», – добавил Лев Зиманов.