Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт рассказал, чем опасна жара для автомобиля

Мир24

Жаркая погода может негативно сказаться на «любимой ласточке». По словам доцента кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Льва Зиманова, неправильная эксплуатация машины при 30-градусной температуре может привести к выходу двигателя из строя, передает радио Sputnik.

Чем опасна жара для автомобиля
Фото: © Sputnik / Владимир Сергеев © Sputnik / Владимир Сергеев

Безусловно, авто создаются с расчетом на то, что их будут использовать в разную погоду. При высокой температуре воздуха в том числе. Но если, например, будет допущена неисправность системы охлаждения, то жара приведет к серьезным проблемам.

«Современные транспортные средства можно эксплуатировать при разных температурах. Но важно следить за исправностью системы охлаждения. В начале лета в радиатор может забиться тополиный пух, и тогда охлаждающая жидкость может перегреться и даже начать кипеть. И когда она вся выкипит, возможно, двигатель заклинит», – отметил Лев Зиманов.

Он также порекомендовал не ездить на высоких оборотах, особенно в жаркие дни. Вязкость масла в такой обстановке снижается, что может ускорить процесс износа двигателя.

«В жару нужно в меньшей степени использовать пиковые возможности автомобиля. Машины с бензиновым двигателем могут начать нагреваться слишком сильно при достижении пяти тысяч оборотов, а дизельные – уже при двух с половиной тысячах. Лучше в жару резко не газовать и резко не тормозить», – добавил Лев Зиманов.

Автоэксперт,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители