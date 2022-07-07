Чем опасна жара для автомобиля

«В жару нужно в меньшей степени использовать пиковые возможности автомобиля. Машины с бензиновым двигателем могут начать нагреваться слишком сильно при достижении пяти тысяч оборотов, а дизельные – уже при двух с половиной тысячах. Лучше в жару резко не газовать и резко не тормозить», – добавил Лев Зиманов.