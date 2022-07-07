Будут ли лишать прав за повторное превышение скорости на 40 км/ч?

В России планируется ужесточить контроль за соблюдением ПДД. В рамках данной стратегии разрабатывается новый законодательный проект, который вносит изменения в действующий КоАП РФ. Так, предлагается внести более суровое наказание за повторное превышение скорости на 40 км/час и более. Это может быть штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.
Депутаты Госдумы предлагают отнестись более серьезно к тем автомобилистам, которые игнорируют скоростной режим на дорогах общего пользования. Поправки, которые планируется внести в КоАП РФ, сформулированы таким образом, что наказанию будут подвергаться не только злостные нарушители. Обычные автомобилисты вместе с ними могут получать крупные штрафы.
К примеру, изменения предлагается внести в статью 12.9 КоАП РФ, которая устанавливает административный штраф за превышение скорости на 40-60 км/час. Как правило, такое наказание выносят за нарушение скорости в городе - когда разрешено передвигаться не более 60 км/час, но автомобилист едет на скорости 100 км/час. В таком случае штраф составляет 1000 – 1500 рублей. Депутаты считают, что это слишком мягкое наказание за такой проступок. Они предлагают установить минимальный штраф в размере 2000 рублей.
В случае повторного совершения нарушения, предлагается применять штраф в размере 5000 рублей. Если нарушение будет зафиксировано не дорожной камерой, а сотрудником ГИБДД, владелец транспортного средства рискует потерять права на управление ТС.
Еще одно нововведение для автомобилистов в стране - определение средней скорости. Напомним, что под средней скоростью понимается скорость, которая определяется отношением пути ко времени, за которое транспортное средство проезжает данный участок. На многих трассах встречаются таблички, ограничивающие скорость до 50 км/час с указанием “неровная дорога”. Как правило, в таких местах автомобилисты не придерживаются установленного ограничения весь отрезок - 5 или 15 км. Постепенно скорость доходит до привычных 110 км/час. Такие участки могут стать выгодным местом для размещения камер.