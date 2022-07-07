Будут ли лишать прав за повторное превышение скорости на 40 км/ч?

В России планируется ужесточить контроль за соблюдением ПДД. В рамках данной стратегии разрабатывается новый законодательный проект, который вносит изменения в действующий КоАП РФ. Так, предлагается внести более суровое наказание за повторное превышение скорости на 40 км/час и более. Это может быть штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

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Депутаты Госдумы предлагают отнестись более серьезно к тем автомобилистам, которые игнорируют скоростной режим на дорогах общего пользования. Поправки, которые планируется внести в КоАП РФ, сформулированы таким образом, что наказанию будут подвергаться не только злостные нарушители. Обычные автомобилисты вместе с ними могут получать крупные штрафы.

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К примеру, изменения предлагается внести в статью 12.9 КоАП РФ, которая устанавливает административный штраф за превышение скорости на 40-60 км/час. Как правило, такое наказание выносят за нарушение скорости в городе - когда разрешено передвигаться не более 60 км/час, но автомобилист едет на скорости 100 км/час. В таком случае штраф составляет 1000 – 1500 рублей. Депутаты считают, что это слишком мягкое наказание за такой проступок. Они предлагают установить минимальный штраф в размере 2000 рублей.

В случае повторного совершения нарушения, предлагается применять штраф в размере 5000 рублей. Если нарушение будет зафиксировано не дорожной камерой, а сотрудником ГИБДД, владелец транспортного средства рискует потерять права на управление ТС.