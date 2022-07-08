С каких машин скопируют новые "Москвичи": фото

На автозаводе "Москвич" в среду, 6 июля, прошла презентация примерной линейки моделей, которые будут выпускаться на предприятии. Гостям показали предварительные изображения автомобилей. Как пишет "Газета.Ru", во внешности этих авто распознаются машины китайской компании JAC Motors, включая кроссоверы JAC JS4 и JS7.

Фото: ТАСС ТАСС

Журнал "Авто.ру" подробно рассказал, на какие автомобили производства КНР похожи машины из презентации "Москвича", обозначенные в материалах как "Модель I", "Модель II" и так далее. Помимо JAC речь идет об авто марки Sehol, которая также принадлежит JAC Motors.

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«Модель I»: JAC JS4/S4

jacen.jac.com.cn

Автомобиль, названный в презентации "Модель I", напоминает кроссовер JAC JS4/S4. Это компактный SUV размером с Kia Seltos. Габариты "Модели I", указанные в презентационных материалах: длина — 4,4 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,67 метра. Турбодвигатель мощностью 140 лошадиных сил состыкован с вариатором. Альтернативу ему составляет атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 120 сил с шестиступенчатой «механикой». "Модель I" будет переднеприводной, клиренс составит 210 миллиметров.

В мае сообщалось, что кроссовер JAC JS4/S4 поступает к российским дилерам. В Китае цены на такие машины начинаются с 89 800 юаней (850,4 тысячи рублей).

Электрическая «Модель I»: JAC JS4

jacen.jac.com.cn

Электрическая разновидность первой модели имеет обличье все того же JAC JS4, но уже электрокара. Это экологичное авто продается в Поднебесной по цене от 149 500 юаней (1 415 000 рублей). Вместо классического ДВС российский кроссовер получит электромотор на 100 лошадиных сил (около 74 кВт) и блок литий-ионных аккумуляторов, который позволит проезжать до 400 километров на одном заряде и пополнять запас с нуля до 100% за девять часов.

Электрический «Москвич» не получит полного привода. Дорожный просвет уменьшится до 150 миллиметров. В комплектации присутствуют кондиционер с ручной регулировкой, аналоговая приборная панель, простой аудиокомплекс с Bluetooth, две подушки безопасности, круиз-контроль и задний парктроник.

«Модель II»: Sehol X6

autohome.com.cn

Второй кроссовер до боли похож на Sehol X6 — еще один SUV производства компании JAC Motors. Модель отличается футуристичным оформлением передней части с полностью диодной оптикой и очень большой решеткой радиатора. Параметры "Модели II" также совпадают с характеристика Sehol X6 — 4500 х 1855 х 1700 миллиметров. На второй "Москвич" планируется ставить турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Задняя подвеска, в отличие от балки на JS4 — независимая.

Sehol 6 подается в Китае за 79 900 — 114 900 юаней (756,6 тысячи — 1,088 миллиона рублей).

«Модель III»: Sehol A5/A5 Plus

Wikipedia Commons

Эффектный лифтбек длиной 4,77 метра, обозначенный в презентации как "Модель III", очень напоминает автомобиль Sehol A5/A5 Plus, дебютировавший в прошлом году. В КНР такая машина стоит от 98 800 юаней (935,6 тысячи рублей). В российской спецификации авто должно получить двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 190 лошадиных сил. Коробка передач будет роботизированной.

В интерьере Sehol A5/A5 Plus обращает на себя внимание дизайнерский четырех­спицевый руль и "вырастающий" из центрального тоннеля большой экран мультимедийки. Этот прием явно подсмотрен у Mercedes-Benz, но выглядит все органично и живо, отмечает журнал.

«Модель IV»: JAC S7

jaccar.ru

Во вседорожнике, обозначенном как "Модель IV", узнается 4,8-метровый JAC S7, представленный российской публике весной 2021 года. в КНР авто оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена китайца на момент его презентации в России составляла 1,45 млн рублей, но эта сумма быстро утратила актуальность. У себя на родине JAC S7 сейчас стоит от 134 800 юаней (1 276 000 рублей).