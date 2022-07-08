Блогер полностью разобрал тульский Haval Dargo и удивился

Илья Свиридов и команда "Клубного сервиса" разобрали одну из последних новинок российского авторынка - среднеразмерный кроссовер Haval Dargo.

Фото: Скриншот с youtube.com Скриншот с youtube.com

У автомобиля есть потенциал не сгнить в ближайшие несколько лет эксплуатации: под порогами имеется герметик, под задней аркой колеса также все швы обработаны герметизирующим составом, но внутренняя передней арки оказалась разноцветной: где-то есть антикор, где-то непрокрас, где-то виден грунт кузова.

Аналогичная ситуация с днищем Haval Dargo: сняв защиту, можно увидеть разноцветные участки, которые образовались из-за чередования видов покрытий и составов.

Что касается конструктива, то ведущего привели в изумление конструкция подрамника с отдельным кронштейном крепления коробки передач, топливопроводные трубки, которые на этом авто расположены выше самой низкой части, сварка держателей выхлопной системы, год выпуска задних рычагов подвески.

"Шумка" салона оказалась посредственной: пол практически не имеет гасящих шумы и вибрации матов, а формованные элементы из нескольких видов материалов со своей задачей справляются плохо. Зато похвалы удостоились усилители в дверях и в багажнике, жгуты проводов, качество шовного герметика, обработка антикором швов дверей, включая пятую.