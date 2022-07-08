Как зарегистрировать автомобиль с аэрографией?

Многие автомобилисты для повышения привлекательности транспортных средств используют разные способы - одни устанавливают дополнительное оборудование, другие прибегают к перекраске кузова. Еще один популярный вид тюнинга предполагает использование аэрографии.
В ПДД и КоАП РФ нет никакого упоминания аэрографии. Такой вид тюнинга может вызывать вопросы у сотрудников ГИБДД. Кроме того, нечистые на руку сотрудники могут откровенно вымогать денежные средства у владельцев, которые не имеют представления о законодательных нормах и требованиях. Самый частый вопрос - нужно ли вносить изменения в регистрационные документы, если используется аэрография? Главный фактор, который определяет необходимость такого действия - площадь, которую занимает изображение. Кроме того, важно оценить, можно ли рассмотреть реальный цвет кузова через пленку.
Перед нанесением рисунка на кузов автомобиля следует обратиться в регистрационное отделение ГИБДД. Так можно разрешить вопрос о внесении изменений в соответствующую документацию на транспортное средство. Специалист в ведомстве проверяет классификацию и предоставляет ответ - нужно ли проводить регистрационные мероприятия или нет. Если регистрация потребуется, можно сразу подать заявление. Как только процедура будет завершена, в документе в графе “цвет” появится новая запись. В некоторых случаях может указывать термин “многоцветный”. Аналогичные изменения вносятся в свидетельство о регистрации.
Заметим, что разрисовать кузов автомобиля можно в любые цвета, но есть исключения. Так, нельзя наносить изображения, которые унижают человеческое достоинство, имеют элементы порнографии. Кроме того, запрещено использовать цветографические схемы, которые регламентированы ГОСТом. При страховании таких транспортных средств стоимость полиса КАСКО будет увеличена. Дело в том, что в таком случае страхуется не только автомобиль, но и элементы аэрографии. Последние учитываются в качестве дополнительного оборудования, поэтому берутся во внимание при расчете.