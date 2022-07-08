Как зарегистрировать автомобиль с аэрографией?

Многие автомобилисты для повышения привлекательности транспортных средств используют разные способы - одни устанавливают дополнительное оборудование, другие прибегают к перекраске кузова. Еще один популярный вид тюнинга предполагает использование аэрографии.

Фото: Car.ru Car.ru

В ПДД и КоАП РФ нет никакого упоминания аэрографии. Такой вид тюнинга может вызывать вопросы у сотрудников ГИБДД. Кроме того, нечистые на руку сотрудники могут откровенно вымогать денежные средства у владельцев, которые не имеют представления о законодательных нормах и требованиях. Самый частый вопрос - нужно ли вносить изменения в регистрационные документы, если используется аэрография? Главный фактор, который определяет необходимость такого действия - площадь, которую занимает изображение. Кроме того, важно оценить, можно ли рассмотреть реальный цвет кузова через пленку.

Перед нанесением рисунка на кузов автомобиля следует обратиться в регистрационное отделение ГИБДД. Так можно разрешить вопрос о внесении изменений в соответствующую документацию на транспортное средство. Специалист в ведомстве проверяет классификацию и предоставляет ответ - нужно ли проводить регистрационные мероприятия или нет. Если регистрация потребуется, можно сразу подать заявление. Как только процедура будет завершена, в документе в графе “цвет” появится новая запись. В некоторых случаях может указывать термин “многоцветный”. Аналогичные изменения вносятся в свидетельство о регистрации.