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2 часа назад

Страховщики разъяснили, какие выплаты положены в связи с ураганом в Москве

Российская Газета

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) разъяснили, какие выплаты положены в связи с непогодой в столице.

Какие выплаты положены в связи с ураганом в Москве
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСССергей Савостьянов / ТАСС

Вчера в результате урагана в Москве были повалены деревья, разбиты автомобили, как минимум один человек пострадал.

"Владельцы поврежденных в результате урагана автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров, - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. - В Москве в 2021 году, по данным ЦБ, заключено 1,6 млн договоров каско, из них 994 тыс. договоров каско приходится на договоры с физическими лицами. В подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков".

Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

Отметим, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

"Также, при причинении ущерба жилью в результате урагана, имеют право на выплаты граждане, застраховавшие свое жилье, - продолжил президент ВСС. - Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или залив квартиры в результате повреждения кровли".

Выплаты положены и в рамках страхования жизни в соответствии с риском возникновения несчастного случая, отметил Игорь Юргенс. Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение. Его размер зависит от условий договора и может достигать очень значительных сумм. Ущерб, причиненный здоровью или жизни в результате урагана, входит в страховое покрытие.

Автоэксперт,Игорь Юргенс,Всероссийский союз страховщиков,
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