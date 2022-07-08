Какие выплаты положены в связи с ураганом в Москве

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) разъяснили, какие выплаты положены в связи с непогодой в столице.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Сергей Савостьянов / ТАСС

Вчера в результате урагана в Москве были повалены деревья, разбиты автомобили, как минимум один человек пострадал.

"Владельцы поврежденных в результате урагана автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров, - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. - В Москве в 2021 году, по данным ЦБ, заключено 1,6 млн договоров каско, из них 994 тыс. договоров каско приходится на договоры с физическими лицами. В подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков".

Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

Отметим, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

"Также, при причинении ущерба жилью в результате урагана, имеют право на выплаты граждане, застраховавшие свое жилье, - продолжил президент ВСС. - Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или залив квартиры в результате повреждения кровли".