Сколько реально стоят автомобили разных классов в России

Продавцы новых автомобилей в России стали потихоньку снижать цены. Таким образом дилеры пытаются реанимировать продажи, чтобы получить хоть какую-то прибыль и компенсировать операционные расходы, пишет "Журнал Auto.ru". Издание выяснило, по каким ценам можно купить в июле новые машины в московских салонах.

Фото: ТАСС ТАСС

Массовые автомобили

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Антикризисная Lada Granta в комплектации Classic'22 без АБС и воздушных подушек у дилеров имеется. Такие авто можно даже найти по цене ниже 700 тысяч (официальная рекомендованная розничная цена составляет 678 300 рублей).

В продаже есть и Lada Granta в более безопасной версии. Так, один крупный дилер предложил 90-сильный седан 2022 года в прежней комплектации Classic c пакетом Optima, включающим обогрев наружных зеркал и кондиционер. Стоимость, которую продавец сообщил по телефону — 797 000 рублей — находится практически в рамках РРЦ. При этом дилер заявил, что финальную сумму готов назвать только при личной встрече.

В другом месте аналогичную Lada Granta, правда, с ковриками в салон, антикором, стальной защитой картера и сеткой на решетку радиатора готовы отдать за 865 000 рублей.

Седан Volkswagen Polo c двигателем мощностью 110 лошадиных сил и АКП в приличной комплектации Respect в одном из салонов предложили по цене производителя и без допов — 1 759 400 рублей. Но уже у второго дилера машин без дополнительного оборудования не нашлось. Тот же Respect, но уже с ковриками, брызговиками, сигнализацией и дополнительной шумоизоляцией колесных арок, там готовы были отдать за 1 820 000 рублей.

Дилеры Renault готовы назвать финальные цены только в салоне.

На просьбы как-то обозначить цифры они просто присылают предложение с РРЦ. Например, Duster с 2 литровым мотором в комплектации Drive оценивается в 1 967 000 рублей (рекомендованная цена плюс 19 000 рублей за металлик). При личном визите выясняется, что всё так и есть. По словам продавцов, после ухода Renault из России машины этого бренда распродаются по закупочным ценам.

Другой популярный кроссовер Hyundai Creta предлагается только с дополнительным оборудованием. Двухлитровая модификация с АКП и передним приводом в комплектации Lifestyle на официальном сайте стоит 2 235 000 рублей. По факту у дилеров сумма составляет от 2 500 000 до 2 650 000 рублей. Набор допов у всех практически одинаковый — сигнализация, коврики в салон, сетка на решетку радиатора.

Toyota Camry

Как пишет издание, продавцы автомобилей Toyota ведут себя странно: по телефону они не называют цен, но готовы выслушать предложение потенциального покупателя. В ходе разговора корреспонденту издания как будто бы удалось выторговать за 4 000 000 рублей седан Camry c 2,5-литровым мотором (комплектация Classic за рекомендованные производителем 2 968 000 рублей). Однако дилер дал понять, что, если дойдет до сделки, сумму можно обсуждать и дальше.

Популярные кроссоверы

Что касается Toyota RAV4, то здесь дела обстоят еще хуже. Полноприводного варианта в комплектации «Комфорт» с мотором 2,0 литра и вариатором у пары дилеров не оказалось вообще. Тот, у кого такая машина нашлась, готов продать ее не менее, чем за 4 700 000 рублей. Это с ковриками, сигнализацией и нанокерамическим покрытием кузова. В фирменном прайс-листе обозначена цена в 3 035 000 рублей. Еще 19 тысяч полагается за металлик.

Volkswagen Tiguan дешевле тоже не найдешь. В отличие от Polo, где средние накрутки у Tiguan составляют 100–150 тысяч, к рекомендованной цене дилеры добавляют полмиллиона и больше. Речь идет о 150-сильный варианте с полным приводом в комплектации Respect. Было найдено три предложения

на такие автомобили с дополнительными пакетами «Зимний» и «Комфорт», которые отличаются только цветами и неделями производства (все выпущены в 2022 году). За белый и формально самый новый кроссовер продавец потребовал 5 033 000 рублей, серый и черный пообещали отдать за 4 800 000 и 4 500 000 рублей соответ­ственно. При этом по прайсу цена на такую машину составляет 3 605 900 рублей.

Китайские бренды

Китайский кроссовер Haval Jolion расположился примерно в том же ценовом диапазоне, что и Hyundai Creta. Переднеприводную 143-сильную модификацию Jolion с 7 ступенчатым роботом в комплектации Elite можно купить уже в день обращения — за 2 500 000 рублей. Однако РРЦ такого авто составляет 2 229 000 рублей.

С другим китайским брендом Chery — ситуация обратная. Компания не снижала цены в прайс-листах, но прописала под ними размер прямой скидки, применяемой по умолчанию без кредита и трейд-ин. Chery Tiggo 7 Pro в комплектации Prestige продается со скидкой в 220 тысяч рублей. Если вычесть эту сумму из максимальных по прайсу 2 779 000 рублей, получается 2 559 000 рублей. Как раз по этой цене дилеры сейчас и торгуют машинами.

В Geely поступают точно так же — официальный дисконт и примерно одинаковые ценники. Правда, без дилерских наценок не обошлось. Atlas Pro с полным приводом в стартовой, но весьма приличной комплектации Luxury стоит 2 600 000 рублей — на 76 тысяч дороже, чем в прайсе.

Авто класса премиум

Продавцы Mercedes-Benz и BMW действуют по принципу «звони, будем договариваться». И это в том случае, если повезет найти нужную машину. Например, в поисках нового Mercedes-Benz E200 была обнаружена лишь пара заднеприводных седанов в исполнении Sport — и то только у третьего дилера. Белый автомобиль предложили за 5 841 000 рублей, черный — за 5 503 000 рублей.

BMW 320i был найден лишь в единственном экземпляре — с бензиновым двигателем и классической компоновки. За такой автомобиль дилер рассчитывает получить 5 700 000 рублей.

Цены на X5 вообще неадекватные. Например, X5 xDrive 30d в исполнении M Sport Plus продавец оценивает в 13 800 000 рублей, а версию M Sport Pro — на 700 000 рублей дороже.