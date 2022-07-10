6 признаков того, что машина скоро потеряет колесо

Колесо, отлетевшее во время передвижения транспортного средства - большая проблема, которая может стать причиной массового ДТП. Но можно ли предвидеть такое событие, и на какие признаки следует обратить внимание?

Фото: Car.ru Car.ru

Есть ряд факторов, по которым можно определить опасность заранее. Самый очевидный признак - появление гула во время движения автомобиля. Он сигнализирует о том, что ходовая часть авто имеет неполадки. Причина появления постороннего звука - разрушение ступичного подшипника. В таком случае гул будет проявляться при наборе скорости и усиливаться на поворотах. При появлении первых признаков неисправности следует проверить данный узел.

Видео дня

Второй распространенный признак, указывающий на то, что колесо в скором времени может отлететь - его нестабильное положение. Если транспортное средство начинает “гулять” по дороге, значит слететь может колесо на задней оси. У такого явления есть несколько причин появления - ослабление крепления диска, износ подшипника. Из-за разрушенного подшипника не обеспечивается прямолинейное движение транспорта.

Вибрация на руле и кузове тоже может сигнализировать о проблеме. Как правило возникает это из-за плохого крепления колес. В таком случае рекомендуется поменять сразу весь комплект болтов. Появление вибрации - наиболее опасный признак, который может стать причиной большого количества проблем. К примеру, повреждается ШРУС, шаровая опора, плохо срабатывает педаль тормоза. Поэтому оставлять такую проблему без внимания не стоит.

Из-за разбалансировки колес может появиться глухое биение во время движения. В таком случае колесо будет подпрыгивать, что сказывается на управляемости автомобиля. Такая проблема приводит также к тряске и толчкам во время езды. Если вовремя не проверить балансировку, можно остаться не только без колес, но и без ходовой части. Еще один признак, указывающий на то, что колесо может отвалиться - хруст и стук. Значит в соединениях подвески уже образовался люфт. Еще одна причина появления стука - неправильный развал-схождение. Первым делом рекомендуется проверить, насколько хорошо затянуты болты крепления.