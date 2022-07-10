6 признаков того, что машина скоро потеряет колесо

Колесо, отлетевшее во время передвижения транспортного средства - большая проблема, которая может стать причиной массового ДТП. Но можно ли предвидеть такое событие, и на какие признаки следует обратить внимание?
Есть ряд факторов, по которым можно определить опасность заранее. Самый очевидный признак - появление гула во время движения автомобиля. Он сигнализирует о том, что ходовая часть авто имеет неполадки. Причина появления постороннего звука - разрушение ступичного подшипника. В таком случае гул будет проявляться при наборе скорости и усиливаться на поворотах. При появлении первых признаков неисправности следует проверить данный узел.
Второй распространенный признак, указывающий на то, что колесо в скором времени может отлететь - его нестабильное положение. Если транспортное средство начинает “гулять” по дороге, значит слететь может колесо на задней оси. У такого явления есть несколько причин появления - ослабление крепления диска, износ подшипника. Из-за разрушенного подшипника не обеспечивается прямолинейное движение транспорта.
Вибрация на руле и кузове тоже может сигнализировать о проблеме. Как правило возникает это из-за плохого крепления колес. В таком случае рекомендуется поменять сразу весь комплект болтов. Появление вибрации - наиболее опасный признак, который может стать причиной большого количества проблем. К примеру, повреждается ШРУС, шаровая опора, плохо срабатывает педаль тормоза. Поэтому оставлять такую проблему без внимания не стоит.
Из-за разбалансировки колес может появиться глухое биение во время движения. В таком случае колесо будет подпрыгивать, что сказывается на управляемости автомобиля. Такая проблема приводит также к тряске и толчкам во время езды. Если вовремя не проверить балансировку, можно остаться не только без колес, но и без ходовой части. Еще один признак, указывающий на то, что колесо может отвалиться - хруст и стук. Значит в соединениях подвески уже образовался люфт. Еще одна причина появления стука - неправильный развал-схождение. Первым делом рекомендуется проверить, насколько хорошо затянуты болты крепления.
Во время движения колесо автомобиля может отвалиться, если владелец не контролирует состояние ходовой части. Есть несколько признаков, по которым можно вовремя установить неисправность.