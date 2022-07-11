Безподушечная Lada с нами надолго?

«В России в ближайшие семь-десять лет вообще нереально ни наладить производство подушек безопасности, ни использовать комплектующие тех же самых китайских производителей, потому что нужно вносить определенные конструктивные изменения в саму структуру автомобиля, переделать его. На это тоже нужны финансовые средства. В советское время ездили без подушек безопасности на классических «Жигулях» — и особо не переживали. Надо привыкать к реалиям и просто снизить скоростной режим. И без подушек безопасности можно ездить так же, как и на немецком автобане на скорости 160 километров в час. Если закупать [комплектующие] у «дружественных» стран, нужно тогда переделывать российский автомобиль. Подушка, например, от китайского Haval не подойдет под Lada Granta. Подушка безопасности — это не то чтобы что-то выскочило, она должна реагировать на малейшие изменения по кузову автомобиля, для этого стоят электроника, суперчувствительные датчики и так далее, а этого нет. Это тоже придется покупать. Нужно решать вопросы кардинально. Нужно, допустим, китайцев пустить на «АвтоВАЗ» — пусть называется Lada, Granta, как угодно, но там будут верховодить полностью китайцы: китайские производители, комплектующие и так далее. Тогда можно это все сделать. А просто какой-то взять элемент и вставить не получится».