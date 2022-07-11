Безподушечная Lada с нами надолго?

Глава Минтранса Виталий Савельев рассчитывает, что «АвтоВАЗ» сможет найти новых поставщиков из стран, где к России «нормально относятся». Эксперты тем временем говорят, наладить производство подушек безопасности внутри страны — вопрос семи-десяти лет.
Производство автомобилей без подушек безопасности — временная мера, заявил глава Минтранса Виталий Савельев, отметив, что решением проблемы займется Минпромторг. Ведомство либо найдет возможность производства подушек в России, либо будет импортировать комплектующие из «дружественных» стран, добавил Савельев.
С начала июня «АвтоВАЗ» после двух месяцев простоя начал выпускать модели Lada Granta без подушек безопасности и АBS. По данным паблика Avtograd news, в первый день работы завода с конвейера сошли всего 68 авто. Это объяснили необходимостью изменить технологический процесс и перенастроить работу персонала сборочных постов.
Комментирует руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:
«В России в ближайшие семь-десять лет вообще нереально ни наладить производство подушек безопасности, ни использовать комплектующие тех же самых китайских производителей, потому что нужно вносить определенные конструктивные изменения в саму структуру автомобиля, переделать его. На это тоже нужны финансовые средства. В советское время ездили без подушек безопасности на классических «Жигулях» — и особо не переживали. Надо привыкать к реалиям и просто снизить скоростной режим. И без подушек безопасности можно ездить так же, как и на немецком автобане на скорости 160 километров в час. Если закупать [комплектующие] у «дружественных» стран, нужно тогда переделывать российский автомобиль. Подушка, например, от китайского Haval не подойдет под Lada Granta. Подушка безопасности — это не то чтобы что-то выскочило, она должна реагировать на малейшие изменения по кузову автомобиля, для этого стоят электроника, суперчувствительные датчики и так далее, а этого нет. Это тоже придется покупать. Нужно решать вопросы кардинально. Нужно, допустим, китайцев пустить на «АвтоВАЗ» — пусть называется Lada, Granta, как угодно, но там будут верховодить полностью китайцы: китайские производители, комплектующие и так далее. Тогда можно это все сделать. А просто какой-то взять элемент и вставить не получится».
Подушки безопасности на отечественный рынок ранее поставляли международная корпорация Joyson Safety Systems и немецкая Bosch. Первая производила сами подушки, вторая — электронику. Ее «АвтоВАЗ», скорее всего, продолжит получать через посредников, считает автоэксперт Артем Бобцов:
«Что касается блоков подушек безопасности, так же как и блоков ABS и ESP, основной поставщик во всем мире — немецкая компания Bosch, которая в России свернула свою деятельность и ушла, в Россию ничего не поставляет. Она выпускает ряд компонентов в рамках ESP с турецкими и китайскими производителями для турецких и китайских компаний. Видимо, «АвтоВАЗ» будет пытаться договориться о поставке этих компонентов для себя. И тут все будет зависеть от того, насколько глубокие будут вторичные санкции и не испугаются ли китайские и турецкие производители работать с Россией, боясь потерять контракт с Bosch. В России производить бесполезно, это компетенции, которые нарабатываются десятилетиями, это оборудование, это станки, это НИОКР и так далее. Могу сказать, что во всем мире автопроизводители не любят заниматься такими вещами, они покупают готовые решения всегда на стороне. Кроме электроники есть еще сами по себе электронные блоки управления, скажем так, «железо»: его теоретически можно за полгода-год либо научиться самостоятельно делать, либо где-то законтрактовать в третьих странах».
Как сообщал на этой неделе портал «Дром», антиблокировочную систему тормозов для УАЗа и «АвтоВАЗа» вместо Bosch теперь будет поставлять китайская Trinova. Пилотной моделью с новой ABS стала Largus. Отмечалось, что первую нитку конвейера запустят ориентировочно в конце июля.
Покупатели упрощенной версии Lada Granta не смогут выехать за пределы страны, сообщало в конце июня издание «Лада.Онлайн». При покупке владельцы машин должны будут подписать соглашение об ограничении на выезд за границу. Отправиться на новой Lada можно будет только в Белоруссию, так как во всех остальных странах подобные авто не соответствуют требованиям экологии и безопасности. Кроме того, приобретая новую машину, покупатель должен будет подписать соглашение с дилером о готовности позднее оплатить установку ГЛОНАСС, когда эти блоки вновь станут доступны.