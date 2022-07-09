Автоэксперт: как отказ от радаров скажется на водителях

Отказ ГИБДД от использования ручных радаров не отразится на автомобилистах. Об этом сообщил лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
«На самом деле ГИБДД давно постепенно отказывалось от ручных радаров. Многие регионы вообще перестали их использовать. И это никак не отразилось на безопасности дорожного движения», — рассказал Шкуматов «Ридусу».
Он отметил, что переход на новые комплексы не ухудшат ситуацию на дорогах. Взамен «устаревшей форме контроля» придут автоматические комплексы фиксаций нарушений.
Ранее ГИБДД отказались использовать ручные радары. Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Также в МВД сообщили, что машины ГИБДД оснастят интеллектуальной системой распознавания лиц.