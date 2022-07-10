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2 часа назад

Рассекречен модельный ряд марки «Москвич»

Car.ru

В рамках подписания специального соглашения по сотрудничеству между столичным правительством и руководителями бренда КамАЗ, в первый раз продемонстрировали изображения моделей, запланированных к сборке на автозаводе «Москвич».

Рассекречен модельный ряд марки «Москвич»
Фото: Car.ruCar.ru

На слайдах не указали названия этих машин. Но по внешности в перспективных современных «Москвичах» просматриваются модели китайского автобренда JAC. Обозначение «Модель 1» подразумевает использование кросса JAC X4. По всей видимости он и будет первой электрической версией «Москвича».

Из слайдов видно, что 4,4-метровую вседорожную модификацию собираются производить с электродвигателем на 100 лошадиных сил и парой ДВС, генерирующих 120, а также 140 лошадиных сил. Они сочетаются с МКПП и вариаторами.

Вторая модель – это локализованная в российской столице версия кросса Sehol X6. Вседорожный вариант достигает в длину 4,5 метра. Транспортное средство должно получить безальтернативную 1,5-литровую четвёрку на 150 лошадиных сил. Она сочетается с МКПП либо РКПП. Примечательным является то, что в начале текущего года данной модели уже прочили возможность появления на отечественном авторынке, однако под «материнской» маркой JAC.

Современный эффектный седан, который зашифровали под «Моделью 3», представляет собой Sehol A5 в исполнении Plus. Это авто в первый раз представили весной 2021 года. По сути речь идёт о следующем поколении JAC J7, который уже присутствует на российском авторынке. В столичной модификации седан оснащается 190-сильным 1,5-литровым мотором и РКПП.

«Модель 4» подразумевает собой 4,8-метровую версию кросса JAC S7, которая оснащается «турбочетвёркой», генерирующей 180 лошадиных сил.

В завершении стоит отметить, что пока неясно, как в ходе локализации изменят представленные модели, а также какие названия они должны получить. Сборку этих «китайцев» в стенах экс-завода Renault, который переименовали в «Москвич», собираются запустить в текущем году.

Автоэксперт,Renault,АК S7,Правительство Москвы,
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