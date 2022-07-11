Как снизить шум в авто

В машине все, возможно, замечали, что шум дороги, ветра и мотора настолько громкие, что вы даже не можете разговаривать или слушать музыку в машине. Тем не менее, в этом руководстве есть несколько советов о том, как резко уменьшить дорожный шум, который слышно, чтобы было намного комфортнее быть водителем или пассажиром в вашем автомобиле. На сайте можно узнать сколько стоит шумоизоляция в машину цена фольксваген.

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Что вызывает дорожный шум?

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Качество дорог является одной из основных причин дорожного шума. В общем, чем ровнее дорога, тем тише автомобиль, но многие современные дороги неровные и ухабистые. Звук ветра, проносящегося снаружи вашего автомобиля, также может вызывать нежелательный шум внутри вашего автомобиля. Этот шум иногда неизбежен, но вы можете свести его к минимуму, заменив сломанные прокладки или отремонтировав смещенные двери и окна автомобиля. Еще одной важной причиной нежелательного шума в автомобиле является тот факт, что шины могут тереться о неровности дорожного покрытия. Тип и состояние дороги, по которой едет авто, оказывают значительное влияние на уровень шума, который вы слышите.

Как сделать тише дорожный шум в машине

Есть несколько способов снизить уровень шума в автомобиле, не опустошая при этом кошелек, хотя вы не сможете устранить весь нежелательный шум. К счастью, даже если авто старое, можно избавиться от более чем 50 процентов шумов.

Звукопоглощающий коврик

Лучший способ снизить уровень шума в автомобиле — использовать звукоизоляционный коврик.

Плюсы

Этот продукт изготовлен из изоляционной пены, а одна сторона содержит клей, который позволяет прикрепить его к любой поверхности.

Пена помогает поглощать звук, издаваемый шинами автомобиля, и предотвращать его проникновение внутрь автомобиля.

Звукоизолирующие коврики работают лучше всего, если их положить на нижнюю часть ковриков автомобиля, особенно на коврики, расположенные ближе всего к передним сиденьям. Это потому, что большая часть шума, проникающего в машину снаружи, проникает через переднюю часть.

Отражающая изоляция

Если нужна почти идеальная тишина или у вас есть проблема с теплом, поднимающимся через панели пола автомобиля, можно попробовать отражающую изоляцию. Она блокирует 98 процентов тепла, исходящего от половиц автомобиля, и до 80 процентов шума. Для достижения наилучших результатов рекомендуется сочетать отражающую изоляцию со звуконепроницаемыми ковриками.

Шумоизоляция дверей