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1 час назад

Важный выключатель в авто, о котором мало кто знает

Car.ru

В некоторых машинах присутствует полезная кнопка – инерционный выключатель топлива. Немногие водители знают, зачем он нужен и какие функции выполняет.

Важный выключатель в авто, о котором мало кто знает
Фото: Car.ruCar.ru

Главная функция кнопки заключается в том, чтобы при возникновении аварии машина не загорелась. Даже при незначительных ДТП, а также при резких торможениях эта кнопка может сработать. Поэтому, если машина не заводится, стоит проверить кнопку.

Чтобы переустановить кнопку, следует проделать следующие действия:
  • Включить зажигание.
  • Проверить, нет ли утечек в топливной системе.
  • Нажать на кнопку.
  • Еще раз сделать проверку на предмет утечек.

Традиционно в машинах присутствовала механическая кнопка, в современных моделях авто присутствует датчик с кнопкой включения и выключения, при срабатывании системы он автоматически останавливает подачу горючего.

Если машина получила толчок от удара, контакты в датчике отключаются, это приводит к выключению бензонасоса, чтобы он снова начал работать, следует включить кнопку. Эксперты советуют регулярно проверять работоспособность системы (минимум раз в год), датчик в ходе эксплуатации может засориться и выйти из строя.

Проверить работу кнопки несложно – для этого ее нужно просто нажать и попробовать завести мотор, если двигатель запустить не удалось, значит, система работает исправно. Но если машина все равно завелась, то аварийный датчик подлежит ремонту.

Car.ru

Датчик отключения бензонасоса присутствует не только в иномарках, но и в отечественных моделях. Нахождение датчика описывается в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Каждый производитель размещает эту кнопку по своему усмотрению, она может быть в багажнике, под пассажирским или под водительским сиденьем, под капотом возле бензонасоса, под панелью ближе к водителю или в ином месте. Чтобы активировать кнопку, достаточно ее просто нажать.

Инерционные выключатели можно встретить на иномарках: Audi, Ford, Renault, Daewoo, а также и на некоторых отечественных моделях Lada, УАЗ.

Автоэксперт,Renault,УАЗ,Audi,Lada,Ford,
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