Пять б/у иномарок по цене упрощенной Lada Granta

В июне "АвтоВАЗ" начал продажи антикризисной версии Lada Granta, лишенной ABS, подушек безопасности и ряда других опций. Автомобиль в этой комплектации, получившей название Classic'22, продается за 678 300 рублей, что позволило ему стать самой дешевой машиной на российском рынке, в соответствии с рейтингом издания "Автоновости дня". Тот же сайт составил перечень подержанных иномарок, которые можно приобрести по цене упрощенной Granta.

Фото: lada.ru lada.ru

Ravon Nexia R3

ravon.ru

Владельцы узбекского седана Ravon Nexia R3 хвалят его за надежность, мягкую подвеску, неприхотливость и простоту в обслуживании, что следует из предложений продавцов. Другие преимущества этой модели — доступность и относительно невысокая стоимость запчастей. На вторичке можно приобрести такой автомобиль 2017-2019 годов производства, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 107 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Lifan X50

lifan-car.ru

Компактный кроссовер X50 от китайской компании Lifan 2017-2018 годов выпуска стоит на вторичном рынке чуть дешевле новой Lada Granta. На таком автомобиле устанавливается бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 103-лошадиные силы, который сочетается с вариаторной или механической коробкой передач и только с передним приводом. Lifan X50 отличается скромным расходом топлива, богатой комплектацией, дешевым обслуживанием и высокой проходимостью для автомобиля подобного класса.

Lifan Solano

lifan-car.ru

Еще одна модель производства Lifan, которую можно купить по цене новой Granta — седан Solano. Речь идет об автомобилях 2017 года выпуска с 100-сильным двигателем объемом 1,5 литра и автоматической либо механической коробкой передач.

Владельцы Lifan Solano отмечают такие положительные качества машины, как экономичность, комфорт, стильный экстерьер, богатую для данного класса комплектацию и просторный салон. Это достаточно надежное и неприхотливое авто, подходящее для семейных поездок.

Renault Logan

renault.ru

Сильные стороны популярного французского седана Renault Logan — надежность, простота в обслуживании, практичность, экономичность, а также компактные габариты. Это отличная "рабочая лошадка", подходящая для ежедневного использования. По цене обновленной Lada Granta можно найти Logan 2017-2020 годов с 1,6-литровым двигателем мощностью 82 силы и "механикой".

Nissan Almera

russia.nissannews.com

Еще одна альтернатива новой Granta — седан Nissan Almera. По стоимости упрощенной модели от "АвтоВАЗа" можно найти такие японские авто 2017-20178 годов производства с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиные силы. Машина выпускается как с автоматической, так и с механической коробкой передач.