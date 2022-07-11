Пять б/у иномарок по цене упрощенной Lada Granta

В июне "АвтоВАЗ" начал продажи антикризисной версии Lada Granta, лишенной ABS, подушек безопасности и ряда других опций. Автомобиль в этой комплектации, получившей название Classic'22, продается за 678 300 рублей, что позволило ему стать самой дешевой машиной на российском рынке, в соответствии с рейтингом издания "Автоновости дня". Тот же сайт составил перечень подержанных иномарок, которые можно приобрести по цене упрощенной Granta.
Владельцы узбекского седана Ravon Nexia R3 хвалят его за надежность, мягкую подвеску, неприхотливость и простоту в обслуживании, что следует из предложений продавцов. Другие преимущества этой модели — доступность и относительно невысокая стоимость запчастей. На вторичке можно приобрести такой автомобиль 2017-2019 годов производства, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 107 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Компактный кроссовер X50 от китайской компании Lifan 2017-2018 годов выпуска стоит на вторичном рынке чуть дешевле новой Lada Granta. На таком автомобиле устанавливается бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 103-лошадиные силы, который сочетается с вариаторной или механической коробкой передач и только с передним приводом. Lifan X50 отличается скромным расходом топлива, богатой комплектацией, дешевым обслуживанием и высокой проходимостью для автомобиля подобного класса.
Еще одна модель производства Lifan, которую можно купить по цене новой Granta — седан Solano. Речь идет об автомобилях 2017 года выпуска с 100-сильным двигателем объемом 1,5 литра и автоматической либо механической коробкой передач.
Владельцы Lifan Solano отмечают такие положительные качества машины, как экономичность, комфорт, стильный экстерьер, богатую для данного класса комплектацию и просторный салон. Это достаточно надежное и неприхотливое авто, подходящее для семейных поездок.
Сильные стороны популярного французского седана Renault Logan — надежность, простота в обслуживании, практичность, экономичность, а также компактные габариты. Это отличная "рабочая лошадка", подходящая для ежедневного использования. По цене обновленной Lada Granta можно найти Logan 2017-2020 годов с 1,6-литровым двигателем мощностью 82 силы и "механикой".
Еще одна альтернатива новой Granta — седан Nissan Almera. По стоимости упрощенной модели от "АвтоВАЗа" можно найти такие японские авто 2017-20178 годов производства с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиные силы. Машина выпускается как с автоматической, так и с механической коробкой передач.
Среди преимуществ "японца" — неприхотливость, крепкая подвеска, просторный и комфортный салон, вместительный багажник. Двигатель надежен и легко заводится в мороз. Такая машина подходит для самых разных категорий автовладельцев, в том числе для начинающих водителей.