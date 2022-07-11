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1 час назад

В каких случаях можно использовать моторное масло с молибденом

Car.ru

Многие автомобилисты убеждены, что наличие молибдена в моторном масле свидетельствует о его высоком качестве. Так ли это на самом деле: попробуем разобраться.

В каких случаях можно использовать моторное масло с молибденом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На присутствие молибдена в масле указывает темный оттенок технической жидкости. Такое масло повышает устойчивость металлических поверхностей к коррозийным процессам. Производители моторных масел стали активно использовать молибденовые присадки, чтобы вывести свою продукцию на более качественный уровень.

В настоящее время вместо дисульфида молибдена используется органический молибден – растворимое вещество, снижающее трение. В современных автомаслах присутствуют органические добавки MoDTC, MoDTP, эстер молибдат. Автомобильные масла с содержанием молибдена выпускают такие компании, как Liqui Moly, Mannol, Idemtisu.

Преимущества молибденовых масел заключаются в следующих факторах:
  • Обеспечение защиты двигателя от перегрева и задиров, что существенно продлевает срок его службы.
  • Повышение КПД мотора.
  • Молибденовое масло сохраняет свои функции при экстремальных температурах, не коксуется.
  • Достигается экономия топлива при использовании масла не менее, чем на 1.5%.
  • Снижение риска износа деталей.

Использовать такие масла нужно только с качественным фильтром и своевременно осуществлять его замену.

Недостатки. Стоит отметить, что молибденовые масла более подходят для моторов средней и малой мощности. Для мощных атмосферных двигателей они не совсем подходят, поскольку есть риск появления отложений. Следует учитывать, что молибден вступает в реакцию с кальцием, который есть в других технических жидкостях. В результате рабочие поверхности двигателя могут повредиться, что приведет к дорогостоящему ремонту. Кроме всего прочего, масло с молибденом будет стоить дороже обычных смазок.

Несмотря на то, что моторные масла с молибденом обладают надежными смазывающими функциями, использовать только эти жидкости нецелесообразно. В составе современных масел тоже присутствуют добавки, которые дают двигателю дополнительную защиту.

Автоэксперт,
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