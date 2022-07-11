Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в Москве

Самым угоняемым автомобилем в России по итогам 6 месяцев в 2022 году стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Доля обращений владельцев машин этой модели по каско за указанный период составила 13%, говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование».
В тройке лидеров также оказались Hyundai Sonata (13%) и BMW X7 (7%). Следом расположились Ford Focus (8%) и Hyundai Creta (8%). Десятку рейтинга по частоте угонов замкнули Hyundai Palisade, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage (по 7%).
Ранее сообщалось что Центральный банк России (ЦБ РФ), в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для владельцев автомобилей.