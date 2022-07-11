Почему лампы в фарах быстрее обычного выходят из строя

Если у автомобиля стали часто перегорать лампы в фарах, это может указывать на несколько разных неисправностей. Многие из них способны заметить и устранить даже неопытные водители. Автоэксперты объяснили, почему могут быстрее обычного выходить из строя лампы в фарах.

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Проблемы с электрикой

Самая очевидная причина быстрого перегорания ламп в фарах – слишком высокое напряжение, объясняет издание "Колеса". Если оно составляет 15–16 В, то лампы в фарах будут перегорать быстро и регулярно.

Иногда срок службы ламп понижают окислившиеся клеммы и контакты в фарах. Рост сопротивления приводит к дополнительному нагреву и приводит к нестабильной работе ламп.

У некоторых автомобилей, особенно корейского производства, лампы ближнего света выполняют роль дневных ходовых огней. Они могут автоматически загораться при запуске двигателя. При этом возникают скачки напряжения, особенно при включенном кондиционере, что сокращает срок службы ламп. Эксперты советуют попробовать запускать двигатель на стояночном тормозе, чтобы фары не включались автоматически, и отпускать его только на стабильных оборотах мотора.

Срок службы фар сокращают любые скачки напряжения. Их может вызвать и установленный в багажнике сабвуфер, и мощный нештатный генератор, предупреждают опытные водители.

Механические неисправности

Одна из частых причин быстрого выхода из строя ламп в фарах – пыль и грязь, оседающие на колбе. Они вызывают перегрев. Срок службы ламп сокращает и сильное запотевание фар.

Слабые крепления фар приводят к сильной вибрации. Она сокращает срок службы галогенных ламп.

Галогенные лампы нужно обязательно менять в перчатках. Жир с пальцев на колбе способствует более быстрому выходу деталей из строя.