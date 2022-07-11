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1 час назад

Найден самый «убитый» Land Rover Defender в мире

Motor.ru

Всем известно, что современные автомобили, оборудованные передовыми техническими системами и огромным количеством электроники, чаще всего уступают в надежности машинам, лишенным этих привилегий. Однако видеоролик, опубликованный на YouTube –канале Passy, демонстрирует невероятные возможности Land Rover Defender 1994 года, который довели до катастрофического состояния. Непонятно, как внедорожник, обнаруженный в Конго, вообще заводится и продолжает ездить.

Найден самый «убитый» Land Rover Defender в мире
Фото: Passy / YouTubePassy / YouTube

Под капотом Land Rover Defender находится трехлитровый дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Несмотря на невероятно потрепанное состояние, агрегат все еще заводится. Однако у внедорожника отсутствует стартер, поэтому запускать мотор приходится «с толкача». Кроме того, в автомобиле отсутствует топливный бак. Его роль выполняет канистра, расположенная возле двигателя.

Кузов внедорожника представляет собой одну сплошную ржавчину. С первого взгляда можно подумать, что это не действующий автомобиль, а художественная инсталляция. В салоне Defender дела обстоят не лучше. У машины не работает ни один датчик, пол накрыт металлическими пластинами, закрывающими дыры, а место заводских сидений занимают обшитые разной тканью кресла и скамейки. Кроме того, в салоне повсюду торчат провода, в крыше, сваренной из нескольких пластин, присутствует множество дыр.

У машины не работает ни один датчик, пол накрыт металлическими пластинами, закрывающими дыры, а место заводских сидений занимают обшитые разной тканью кресла и скамейки. Кроме того, в салоне повсюду торчат провода, в крыше, сваренной из нескольких пластин, присутствует множество дыр.

В ноябре прошлого года всего за 15 000 фунтов стерлингов на продажу выставили Ferrari 308 GT4 образца 1978 года. Столь низкую цену продавец указал из-за того, что спорткар является «самым ржавым Ferarri в мире».

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