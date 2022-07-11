Как защитить нижнюю часть авто от повреждений

Любой автомобиль, несмотря на мощную защиту с завода, имеет уязвимые участки кузова. Как правило, они расположены в его нижней части. Пороги и днище первыми получают удары от камней вместе с патрубками выхлопной и топливной системы. Со временем на поверхности проступают царапины, трещины и прочие повреждения, которые постепенно перерастают в очаги коррозии.

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Пороги, крылья, бампер. Обеспечить защиту для данных элементов можно при помощи автомобильных аксессуаров - подкрылки, накладки, пластины. Однако перед установкой таких дополнений следует устранить все повреждения кузова, которые уже есть. Если проигнорировать данный этап, в скором времени под защитой появится коррозия, так как в пространство между металлом и пластиком может попадать влага и грязь.

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Подкрылки. Такие элементы могут быть металлическими или пластиковыми. Если использовать оригинальную защиту, не придется сверлить дополнительные отверстия. Для установки используются саморезы или клипсы. Кроме того, можно применять защелки. Если используются подкрылки из пластика, в качестве элементов крепления используются защелки высокой прочности фиксации. Сверлить отверстия не потребуется, так как такие элементы устанавливаются на штатные места. Перед установкой участок отмывается и высушивается. Если есть коррозия, ее следует зачистить при помощи ингибитора. Только после этого можно осуществлять монтаж защиты.

Накладки на пороги. Многие автомобилисты используют накладки на пороги, изготовленные из пластика. Это универсальное решение, которое не требует много времени. На монтаж отводится всего 10 минут. Перед установкой следует очистить пороги при помощи жесткой щетки и протереть, чтобы на поверхности не осталось песка и грязи. На следующем этапе поверхность обезжиривается при помощи спиртовых салфеток. Как правило, накладки фиксируются на липкую ленту.

Брызговики. Такие элементы раньше предусматривались во всех автомобилях, но сейчас встречаются все реже. Между тем, брызговики позволяют обеспечить безопасность для всех транспортных средств поблизости. Они не позволяют отлетать от колес камням, которые обычно направляются прямо в фары или лобовое стекло.

Изготовлены брызговики ил полиуретана или резины. Последние отличаются мягкостью, но они могут легко отрываться и бездорожье. Лучше всего, если брызговики будут немного выступать за кузов автомобиля. Универсальные щитки крепятся саморезами. Но перед установкой потребуется обработать отверстия антикором.