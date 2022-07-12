За какие лекарства смогут отобрать права

ГИБДД предложила Министерству здравоохранения составить реестр лекарств, после приема которых нельзя будет управлять автомобилем. Об этом в начале июля со ссылкой на начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александра Быкова сообщило агентство ТАСС. По словам Быкова, после составления этого перечня "необходимо "выходить на проблему запрета".

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Глава столичного управления ГИБДД напомнил, что правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих внимание и реакцию.

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Эксперты объяснили Autonews, какие лекарства могут попасть в стоп-лист.

Когда водитель нервничает перед дорогой, он может выпить корвалол, валокордин, валосердин или другое успокоительное. Если эти медикаменты будут обнаружены в организме, эксперты могут вынести заключение об опьянении, рассказал адвокат Сергей Радько. То же самое, по словам эксперта, относится к некоторым препаратам для лечения простуды и гриппа.

"Корвалол, валокордин, многие привычные препараты на самом деле относятся к психотропным, поскольку содержат фенобарбитал. Употреблять их за рулем нельзя вообще, ни в каких пропорциях", — отметил Радько.

Согласно таблице, опубликованной изданием, фенобарбитал содержат еще и такие лекарства, как валидол, тетралгин, андипал, солпадеин, нурофен плюс, кетанов, спазмалгин. Кодеин входит в состав некоторых из перечисленных препаратов, а также содержится в терпинкоде, тедеине и препарате колдрекс найт. Терафлю, фервекс и форейн имеют в своем составе такие вещества, как фенилэфрин, хлорфенамин и фенирамин, которые считаются наркотическими.

Перечень запрещенных наркотических веществ определен постановлением правительства, напомнил Радько. Такие популярные лекарства, как ибупрофен и парацетамол, тоже содержат эти вещества. Некоторые — но не все — производители предупреждают, что употреблять такие медикаменты за рулем нежелательно.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в свою очередь отметил, что перед созданием перечня запрещенных лекарств нужно проанализировать судебную практику, связанную с лишением водителей прав после приема тех или иных медикаментов.

«Но при маркировке самих лекарств, как на упаковке, так и в инструкциях велика вероятность злоупотреблений. Ведь фармкомпании, скорее всего, будут против такого шага», — добавил Ковтун.

По словам Ковтуна, большинство лекарств замедляют реакцию водителя. В первую очередь это транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные средства.