За какие лекарства смогут отобрать права

ГИБДД предложила Министерству здравоохранения составить реестр лекарств, после приема которых нельзя будет управлять автомобилем. Об этом в начале июля со ссылкой на начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александра Быкова сообщило агентство ТАСС. По словам Быкова, после составления этого перечня "необходимо "выходить на проблему запрета".
Глава столичного управления ГИБДД напомнил, что правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих внимание и реакцию.
Эксперты объяснили Autonews, какие лекарства могут попасть в стоп-лист.
Когда водитель нервничает перед дорогой, он может выпить корвалол, валокордин, валосердин или другое успокоительное. Если эти медикаменты будут обнаружены в организме, эксперты могут вынести заключение об опьянении, рассказал адвокат Сергей Радько. То же самое, по словам эксперта, относится к некоторым препаратам для лечения простуды и гриппа.
"Корвалол, валокордин, многие привычные препараты на самом деле относятся к психотропным, поскольку содержат фенобарбитал. Употреблять их за рулем нельзя вообще, ни в каких пропорциях", — отметил Радько.
Согласно таблице, опубликованной изданием, фенобарбитал содержат еще и такие лекарства, как валидол, тетралгин, андипал, солпадеин, нурофен плюс, кетанов, спазмалгин. Кодеин входит в состав некоторых из перечисленных препаратов, а также содержится в терпинкоде, тедеине и препарате колдрекс найт. Терафлю, фервекс и форейн имеют в своем составе такие вещества, как фенилэфрин, хлорфенамин и фенирамин, которые считаются наркотическими.
Перечень запрещенных наркотических веществ определен постановлением правительства, напомнил Радько. Такие популярные лекарства, как ибупрофен и парацетамол, тоже содержат эти вещества. Некоторые — но не все — производители предупреждают, что употреблять такие медикаменты за рулем нежелательно.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в свою очередь отметил, что перед созданием перечня запрещенных лекарств нужно проанализировать судебную практику, связанную с лишением водителей прав после приема тех или иных медикаментов.
«Но при маркировке самих лекарств, как на упаковке, так и в инструкциях велика вероятность злоупотреблений. Ведь фармкомпании, скорее всего, будут против такого шага», — добавил Ковтун.
По словам Ковтуна, большинство лекарств замедляют реакцию водителя. В первую очередь это транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные средства.
Руководитель отдела клинической наркологии Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Сергей Игумнов ранее рассказал изданию, что лекарства, прием которых может привести к лишению прав, не всегда квалифицируются как успокоительные. Многие из них лечат вирусные заболевания, понижают давление, помогают при головной или зубной боли, кашле или аллергии. Игумнов также призвал не принимать перед поездкой каких-либо спиртосодержащих жидких лекарств, включая противокашлевые сиропы.