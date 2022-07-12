Как повысить надёжность любого автомобиля

Надежность автомобиля зависит от того, как часто водитель производит его диагностику, выполняет замену технических жидкостей и ежедневно эксплуатирует.

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Не раз случалось, что автомобиль одной марки ломается у одного водителя, в то время как у другого он работает исправно. Оказывается, то, насколько хорошо водитель ухаживает и заботится о своем транспорте, напрямую связано с тем, насколько безотказно он работает.

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Хорошая подготовка. Уже через несколько минут после того, как двигатель заведен, он начнет прогреваться. Не стоит ждать по десять-пятнадцать минут под окнами, чтобы получить теплый воздух из печки. Это вредно для мотора автомобиля, ведь в холодное время года он эффективнее прогревается на медленном ходу.

Ездить на полном ходу. Большинство людей, которые водят машину, передвигаются на скорости менее 40 километров в час в городских районах. Такое поведение очень вредно для автомобиля и приводит к возникновению целого ряда проблем. Опытные автомобилисты рекомендуют хотя бы раз в неделю садиться за руль, чтобы разогнать авто до высоких скоростей. Это позволит удалить осадок и другие отложения, образовавшиеся в двигателе.

То, как водитель управляет автомобилем, оказывает значительное влияние на надежность транспорта. Люди, которые не снижают скорость перед перекрестками, неровностями и другими опасными участками дороги, чаще сталкиваются с проблемами со своими автомобилями. Если вы заботитесь о своей подвеске, то в будущем она будет нуждаться в ремонте гораздо реже.

Своевременное техническое обслуживание. Очень важно своевременно и планово обслуживать свой автомобиль, чтобы обеспечить его оптимальную работу. Если вы не замените масло в двигателе и коробке передач как можно скорее, все пойдет наперекосяк. Кроме того, не следует экономить на фильтрах, поскольку засорение воздушного фильтра аналогично засорению впускного тракта двигателя.