Как предотвратить кражу автомобиля и запчастей?

Наиболее распространенными случаями являются кражи зеркал, аудиосистем, легкосплавных дисков или даже топлива. Можно свести к минимуму воровство, следуя нескольким простым советам.
- Никогда не оставляйте в машине ценные вещи, даже если они спрятаны от глаз. Ноутбуки, сумки, телефоны или даже оставленная на витрине присоска держателя телефона могут стать привлечь воров.
- Не забудьте заглушить машину и закрыть все окна перед выходом из авто. Хотя это кажется тривиальным советом, иногда мы оставляем машину, разговаривая по телефону, и можем забыть о приоткрытом окне. Опытному вору нужно несколько секунд, чтобы открыть машину с приоткрытым окном.
- При парковке выбирайте хорошо освещенное место и избегайте затемненных участков. Если есть возможность оставить машину на закрытой или охраняемой стоянке, лучше выбрать этот вариант.
- Не отходите от автомобиля при работающем двигателе. Хотя может показаться заманчивым зайти на заправочную станцию и оставить машину работающей или незапертой, это может быть опасно. Заглушите двигатель и заприте машину даже на заправках с камерами наблюдения.
- Достаточно распространенный метод – устроить мелкую аварию тем, кто хочет украсть различные предметы из вашего автомобиля. Пока человек за рулем выходит, чтобы посмотреть на повреждения, другой может украсть вашу сумку или другие ценности с заднего сиденья.