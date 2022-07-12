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1 час назад

Как предотвратить кражу автомобиля и запчастей?

Car.ru

Угон автомобилей или кража их частей — неприятные явления, с которыми мы всё ещё можем столкнуться.

Как предотвратить кражу автомобиля и запчастей?
Фото: Car.ruCar.ru
Наиболее распространенными случаями являются кражи зеркал, аудиосистем, легкосплавных дисков или даже топлива. Можно свести к минимуму воровство, следуя нескольким простым советам.
  1. Никогда не оставляйте в машине ценные вещи, даже если они спрятаны от глаз. Ноутбуки, сумки, телефоны или даже оставленная на витрине присоска держателя телефона могут стать привлечь воров.
  2. Не забудьте заглушить машину и закрыть все окна перед выходом из авто. Хотя это кажется тривиальным советом, иногда мы оставляем машину, разговаривая по телефону, и можем забыть о приоткрытом окне. Опытному вору нужно несколько секунд, чтобы открыть машину с приоткрытым окном.
  3. При парковке выбирайте хорошо освещенное место и избегайте затемненных участков. Если есть возможность оставить машину на закрытой или охраняемой стоянке, лучше выбрать этот вариант.
  4. Не отходите от автомобиля при работающем двигателе. Хотя может показаться заманчивым зайти на заправочную станцию и оставить машину работающей или незапертой, это может быть опасно. Заглушите двигатель и заприте машину даже на заправках с камерами наблюдения.
  5. Достаточно распространенный метод – устроить мелкую аварию тем, кто хочет украсть различные предметы из вашего автомобиля. Пока человек за рулем выходит, чтобы посмотреть на повреждения, другой может украсть вашу сумку или другие ценности с заднего сиденья.
Автоэксперт,
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