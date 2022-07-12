Как парковаться в тесных дворах: 5 важных особенностей

Многие автомобилисты, даже через несколько лет за рулем транспорта, не могут проявить уверенность. Это отражается в маневрах, которые они выполняют на дороге - разворот, обгон и поворот на сложном перекрестке. Парковка в тесном дворе - страх многих водителей, но даже с ним можно справиться, если освоить базовые навыки выполнения.

Фото: Car.ru Car.ru

Для многих парковка во дворе - простая задача, но некоторые участки кажутся настолько узкими и маленькими, что на них не рискуют поставить даже мотоцикл. В процессе выполнения маневра нужно безопасно проехать, чтобы не повредить транспортные средства поблизости. Особенно сложно маневрировать на большом автомобиле - внедорожнике или пикапе.

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Для начала следует найти подходящее для парковки место. Лучше всего искать свободный проем между машинами. Как только место будет найдено, следует остановиться прямо перед ним, выровнять передний бампер транспортного средства с серединой парковочной территории. На следующем этапе нужно включить поворотник, чтобы предупредить окружающих о выполнении маневра. Не лишним будет проверить зеркала, чтобы передвигаться задним ходом спокойно и уверенно. Если места между машинами слишком мало, можно сложить зеркала заднего вида.

Как только все будет подготовлено, можно выкручивать руль в сторону места, где нужно припарковаться. Остается медленно заехать в выбранный промежуток. Если рядом припаркован другой автомобиль, нужно прижаться к противоположной стороне, чтобы можно было свободно открыть двери.

Многие опытные автомобилисты уверены в том, что парковаться задним ходом легче. Это объясняется тем, что в дальнейшем можно обеспечить более комфортный и безопасный выезд. Кроме того, парковка задним ходом обеспечивает постоянный доступ к подкапотному пространству. Оценить такое преимущество можно будет в том случае, если внезапно разрядится аккумулятор. Современные транспортные средства оснащаются камерами заднего вида, поэтому выполнение такого маневра становится более простым, даже в условиях ограниченного пространства.

В процессе выполнения маневра следует отключить музыку и убрать все отвлекающие факторы. В ночное время следует придерживаться места, где есть достаточное освещение. Еще одна рекомендация - следить за обстановкой в зеркала и камеры.