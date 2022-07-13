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1 час назад

Рабочие способы надолго защитить лобовое стекло от грязи

Car.ru

Пыль, грязь с дороги и других транспортных средств, а также асфальт - все это способствует образованию тонкой пленки грязи, которая накапливается на лобовом стекле в течение лета, особенно если вы много ездите.

Как надолго защитить лобовое стекло от грязи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Водители, которые проехали значительное количество километров по дорогам, придумали множество стратегий, как обойти эту проблему и сохранить чистое лобовое стекло на более длительный период времени.

Аммиак. По мнению водителей, обладающих опытом и упорством, вы можете создать собственную защиту, купив несколько ампул нашатырного спирта в обычной аптеке.

Для выполнения задачи вам понадобится дистиллированная вода и чистые полотенца из микрофибры для протирания поверхности. Кроме того, рекомендуется использовать перчатки из резины и средства для защиты глаз. Сначала необходимо вымыть автомобиль, а затем полностью высушить его, прежде чем распылять раствор на стекло. Надавливая на стекло тряпкой, протрите его со всех сторон. Время, необходимое для выполнения этой задачи, составляет около десяти минут. Обработку можно продолжить еще два раза или до тех пор, пока не появится скрип при протирании тряпкой и прикладывании ее стеклу. При очистке стекла с пассажирской стороны автомобиля, рекомендуется использовать спиртовой раствор.

"Ленор". Это средство, которое легко найти у любой хозяйки, по обещаниям опытных водителей, делает лобовое стекло водостойким. Залейте раствор в бачок для стеклоомывателя, предварительно смешав один колпачок "Ленор" с четырьмя литрами воды. Можно также распылить его на стекло, но имейте в виду, что обработать придется все стекла.

Важно тщательно покрыть раствором все лобовое стекло, чтобы он образовал барьер защиты. После этого дайте ему время высохнуть. И когда пойдет первый дождь, вы увидите, что вода конденсируется в капли и уносится ветром без следа, в чем убедились водители с большим опытом.

Автоэксперт,Лобовое столкновение,
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