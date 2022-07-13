Почему собаке нужно покупать автомобильное кресло?

Автопутешествие с собакой должно проходить с соблюдением правил безопасности. Животное не должно перемещаться по салону, запрыгивать к водителю на колени, загораживать обзор дороги. Обеспечив питомца автокреслом, водитель заботится не только о собственной безопасности, но и о безопасности животного.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобильное кресло для собак имеет вид коробки с подстилкой внутри, также присутствуют ремни, с помощью которых можно зафиксировать животное. Приспособление крепят к сиденью так же, как и детское автокресло. Узнаем, зачем собакам нужно автокресло, на что обратить внимание при его покупке.

Собаки, особенно мелких и средних по размеру пород, во время поездки могут бегать по салону и мешать водителю управлять машиной. Кроме того, они могут повредить обивку сидений. В этом случае автокресло позволит удержать питомца на месте, это необходимо еще и в целях безопасности самого животного при резком торможении.

Далеко не все автомобилисты приобретают автокресло для своих собак (таких только 5%), считая его необязательным аксессуаром. И все же, для собак мелких и средних пород желательно иметь такое приспособление.

Аксессуар выбирается с учетом размеров животного. К примеру, автокресло размером Ex Large предназначено для животных весом от 14 до 18 килограммов. В таком кресле есть несколько фиксирующих ремней, сами крепления более прочные. Дно должно быть жестким и устойчивым.

Кресло с питомцем лучше укреплять на заднее сиденье, иначе в случае столкновения животное пострадает от удара подушкой безопасности. Окно со стороны питомца следует закрыть, чтобы собака не высовывалась в него. Не следует оставлять питомца в машине с закрытыми окнами, животному попросту может не хватить воздуха.

Car.ru