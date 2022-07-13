Замена водительских прав: сроки, восстановление удостоверения

Водительское удостоверение действительно 10 лет. После истечения этого периода необходимо получать новый документ. Однако россиянам не нужно менять водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Согласно решению правительства, такие документы автоматически продлеваются на три года. Правда, есть некоторые исключения. Замена водительского удостоверения все же необходима, если поменялись личные данные, документ был утрачен или поврежден, а также в некоторых других случаях, пишет «Тинькофф Журнал». Рассказываем, как заменить права — какие для этого нужны документы, и в какие организации надо обращаться.

Фото: ТАСС ТАСС

В каких случаях нужно получать новые права

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Итак, замена водительского удостоверения требуется, если:

у водителя поменялись личные данные;

удостоверение утрачено или повреждено;

удостоверение было оформлено на основании поддельных или просроченных документов;

появились новые медицинские показания, ограничивающие возможность управления автомобилем.

Если водитель не заменил свои права вовремя, его могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Как заменить водительское удостоверение

Получить новый документ, подтверждающий ваше право управления транспортными средствами, можно тремя способами:

в ГИБДД;

через МФЦ;

через сайт «Госуслуги».



Замена прав в ГИБДД

Традиционный способ получения нового водительского удостоверения — прийти в подразделение ГИБДД. Как пишет «Автокод», потребуются следующие документы, которые нужно будет принести с собой:

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

старые права (при наличии);

медицинская справка установленного образца;

квитанция об уплате госпошлины (2000 рублей).

Также необходимо будет заполнить заявление о том, что требуется замена водительского удостоверения.

Собранный пакет документов нужно будет отдать сотрудникам ГИБДД, а затем подождать, когда для вас подготовят новые права. Как правило, это занимает около часа.

РИА Новости

Замена прав в МФЦ

В многофункциональный центр нужно подавать те же документы, что и в ГИБДД, плюс фотографию в электронном виде. Когда вы придете в МФЦ, вам нужно будет взять талон, дождаться своей очереди и отдать специалисту документы и фото. Сотрудники многофункционального центра сообщат вам дату готовности нового документа, подтверждающего право управления транспортными средствами. Обычно нужно ждать от одной до двух недель.

Замена прав через «Госуслуги»

Если заменять документ, подтверждающий право управления транспортными средствами, через «Госуслуги», госпошлина будет ниже. Она составит 1400 рублей. В личном кабинете на сайте вам понадобится ввести необходимую информацию в разделе «Замена В/У». Потребуются документы из указанного выше списка. Заявление о выдаче водительского удостоверения оформится автоматически.

Как сообщается на «Госуслугах», после отправки заявления вы получите уведомление о том, что можете оплатить госпошлину через портал. Оплатите необходимую сумму.

За новыми правами нужно будет прийти в ГИБДД. В личном кабинете «Госуслуг» будет указано, когда именно вы должны будете посетить подразделение Госавтоинспекции. Это поможет избежать ожидания в очереди. На «Госуслугах» уточняется, что с собой в ГИБДД нужно будет принести оригиналы документов, которые вы указали в заявлении.

Медсправка

Справка о прохождении медкомиссии не нужна, если новые права выдаются по причине изменения персональных данных водителя. Во всех других случаях этот медицинский документ обязателен.

«Тинькофф Журнал» советует сначала получить заключение психиатра и нарколога. Для этого нужно обратиться в районный наркологический и психоневрологический диспансеры по месту жительства. Выданные этими учреждениями справки действительны 30 дней. Если за этот срок вы не успеете пройти других врачей, справки от психиатра и нарколога придется получать заново.

С этими документами на руках необходимо прийти в организацию, которая проводит медкомиссию (любое медицинское учреждение, имеющее соответствующую лицензию). Там вы сможете пройти других врачей. Для получения прав категории B понадобится заключение терапевта и окулиста. Возможно, что они дополнительно направят вас к врачам другого профиля.