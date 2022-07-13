Почему даже новые дворники оставляют разводы на стекле

Часто у водителей возникают проблемы с неправильной работой стеклоочистителей, соответственно, на стекле остаются разводы.

Владельцы автомобилей принимают решение устранить проблему путем покупки новых стеклоочистителей. Даже совершенно новые стеклоочистители после некоторого времени использования образуют полосы на лобовом стекле.

Очень важно сразу понять, что если вы заметили разводы от воды на стекле, то это, как правило, связано с тем, что что-то застряло в резине стеклоочистителей. Частицы битума имеют высокую склонность вылетать из-под передних колес автомобилей и оседать на резиновых стеклоочистителях. В этом случае единственное, что необходимо сделать, — это очистить их.

Однако подавляющее большинство владельцев автомобилей возрастом 5-7 лет и старше знакомы с этой проблемой, когда стеклоочистители не очищают стекло, а оставляют на нем разводы.

В сельской местности на дорогах часто встречается песок, что может затруднить вождение. После трех-четырех лет езды по таким дорогам постоянное воздействие песка может привести к значительному повреждению стекол и фар автомобиля. В результате поверхность стекла становится неровной, появляются отверстия, через которые внутрь стекла проникает вода. Дворники не смогут удалить ее из этого места. Поэтому, когда стеклоочиститель проходит по стеклу, он просто более равномерно распределяет воду. Новый стеклоочиститель решает проблему более эффективно, но в долгосрочной перспективе он не сможет очистить стекло так же тщательно.