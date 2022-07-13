Как убрать тонировку со стекла автомобиля?

Тонировка автомобильных стекол позволяет обеспечивать дополнительный комфорт в салоне. Кроме того, пленка защищает внутреннее пространство транспортного средства от воздействия солнечных лучей. В некоторых случаях у автомобилистов возникает необходимость в снятии тонировочной пленки. Снять тонировку со стекла автомобиля можно самостоятельно. Есть несколько способов, которые позволяют удалить ее без повреждения основы.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобилисты принимают решение снять тонировку со стекол транспорта не только по причине несоответствия ГОСТу. Избавляться от нее нужно и в том случае, если материал изношен - на поверхности появились пузыри и потертости. Кроме того, снять пленку придется, если на самом стекле появятся повреждения - сколы или трещины.

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Многим кажется, что убрать тонировочную пленку со стекла автомобиля можно без особых усилий и богатого опыта. Самая распространенная ошибка - дергать материал за край, отдирая его целиком или кусками, при таких обстоятельствах можно повредить стекло. Для снятия тонировки нельзя использовать острые предметы вроде ножей, лезвий и ножниц. Кроме того, запрещено использовать сильнодействующую химию вроде ацетона. Такие средства могут растворить пленку, но они негативно сказываются на поверхности стекла и ЛКП.

Лучше всего отправиться в сервис и заказать соответствующую услугу - так специалисты смогут быстро убрать пленку со стекла. Можно сделать это и самостоятельно. Лучше всего подбирать теплую погоду, так как высокая температура позволит быстро отделить пленку. Самый популярный и проверенный способ снятия тонировки - нагревание. Для этого потребуется промышленный или бытовой фен. Нужно прогревать пленку с каждого края и постепенно снимать ее шпателем, чтобы не повредить стекло. Убрать следы клея можно будет при помощи мыльного раствора. Если такое средство не поможет, придется использовать универсальный растворитель.