Как убрать тонировку со стекла автомобиля?

Тонировка автомобильных стекол позволяет обеспечивать дополнительный комфорт в салоне. Кроме того, пленка защищает внутреннее пространство транспортного средства от воздействия солнечных лучей. В некоторых случаях у автомобилистов возникает необходимость в снятии тонировочной пленки. Снять тонировку со стекла автомобиля можно самостоятельно. Есть несколько способов, которые позволяют удалить ее без повреждения основы.
Автомобилисты принимают решение снять тонировку со стекол транспорта не только по причине несоответствия ГОСТу. Избавляться от нее нужно и в том случае, если материал изношен - на поверхности появились пузыри и потертости. Кроме того, снять пленку придется, если на самом стекле появятся повреждения - сколы или трещины.
Многим кажется, что убрать тонировочную пленку со стекла автомобиля можно без особых усилий и богатого опыта. Самая распространенная ошибка - дергать материал за край, отдирая его целиком или кусками, при таких обстоятельствах можно повредить стекло. Для снятия тонировки нельзя использовать острые предметы вроде ножей, лезвий и ножниц. Кроме того, запрещено использовать сильнодействующую химию вроде ацетона. Такие средства могут растворить пленку, но они негативно сказываются на поверхности стекла и ЛКП.
Лучше всего отправиться в сервис и заказать соответствующую услугу - так специалисты смогут быстро убрать пленку со стекла. Можно сделать это и самостоятельно. Лучше всего подбирать теплую погоду, так как высокая температура позволит быстро отделить пленку. Самый популярный и проверенный способ снятия тонировки - нагревание. Для этого потребуется промышленный или бытовой фен. Нужно прогревать пленку с каждого края и постепенно снимать ее шпателем, чтобы не повредить стекло. Убрать следы клея можно будет при помощи мыльного раствора. Если такое средство не поможет, придется использовать универсальный растворитель.
Многие автомобилисты используют для снятия тонировки аммиак. Сначала поверхность протирается мыльным раствором, а затем обрабатывается аммиаком. Поверх настилается полиэтиленовая пленка или обычные пакеты, которые должны сдерживать пары аммиака. После этого автомобиль оставляется под лучами солнца для усиления химической реакции. Тонировка начнет постепенно отслаиваться от стекла.