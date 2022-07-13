Транспортный налог в 2022 году: изменения, тарифы, как платить

Каждый владелец автомобиля ежегодно должен платить транспортный налог. Его величина зависит от мощности двигателя, а также от стоимости авто (для люксовых машин существуют особо высокие тарифы). "За рулем" рассказывает, как вычисляется транспортный налог, какие по нему действуют льготы, как его оплачивать, и кто может быть освобожден от этого налога.

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Что такое транспортный налог, и как его считают

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Транспортный налог платят собственники зарегистрированных автомобилей. Как только машину ставят на учет, в ФНС поступают соответствующие сведения, и с этого момента начинает начисляться налог. Заплатить его необходимо до 1 декабря следующего года. То есть если вы должны уплатить налог за 2021 год, перечислить необходимую сумму нужно до 1 декабря 2022-го. Квитанция приходит в августе-сентябре.

Транспортный налог относится к категории региональных. В каждом субъекте федерации для его подсчета применяются свои коэффициенты. Существует базовая ставка, которая связана с мощностью двигателя. Для машин с моторами мощностью до 100 л. с. ставка составляет 2,5 рубля за одну л. с.; от 100 до 150 л. с. включительно — 3,5 рубля; более 150 и не выше 200 л. с. — 5 рублей; выше 200 и не более 250 л. с. — 7,5 рубля; выше 250 л. с. — 15 рублей.

Региональные власти могут увеличивать эти ставки не более, чем в 10 раз. В некоторых субъектах установлены максимально возможные тарифы. Например, в Москве за автомобиль с двигателем мощностью более 250 л. с. нужно платить по 150 рублей за одну силу. На Чукотке и в Магаданской области этот тариф составляет 30 и 36 рублей соответственно.

Сколько платить за Lamborghini и Maybach

В 2014 году в РФ был введен налог на роскошь. Автомобили стоимостью более 3 млн рублей стали облагаться транспортным налогом в троекратном размере. Однако после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года цены на машины в России резко взлетели, и под "роскошный" тариф попали самые обычные авто. В связи с этим власти решили, что начиная с текущего года налог на роскошь будет распространяться на машины стоимостью от 10 млн рублей. Перечень таких автомобилей публикуется на сайте Минпромторга.

Какие бывают льготы

Транспортным налогом не облагаются автомобили, оборудованные для использования людьми с ограниченными возможностями, а также машины, которые были получены через органы соцзащиты. За спецтранспорт (автомобили "скорой помощи", полиции, МЧС и т. п.) тоже не нужно платить налог.

Помимо этого, регионы могут устанавливать собственные льготы. Часто от уплаты транспортного налога освобождаются Герои России и СССР и многодетные семьи.

Хозяева угнанных автомобилей тоже не должны платить этот налог. Чтобы он не начислялся, нужно уведомить ФНС о факте угона.

Как заплатить налог

Налоговое уведомление поступает в личный кабинет на сайте nalog.ru. Если налогоплательщик хочет получать уведомление в бумажном виде по почте, он должен уведомить об этом ФНС, говорится на сайте ведомства.

Если по каким-то причинам вам не пришло уведомление, стоит посетить отделение ФНС и сообщить об этом налоговикам, отмечает "За рулем".

Оплатить транспортный налог можно через тот же личный кабинет на сайте наловогой службы, через "Госуслуги" или в банке по бумажной квитанции.

Можно ли не платить транспортный налог

Вы можете получить отсрочку от уплаты транспортного налога. Это возможно, если имеются веские основания: тяжелая болезнь, сложное материально положение и т. п. Если вы хотите добиться отсрочки, нужно будет предоставить в ФНС документы, подтверждающие наличие весомой причины. Решение по вашей заявке будет принято в течение 30 дней.

Если же вы просто не оплатили налог вовремя, за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Через три месяца просрочки налоговая служба вправе взыскать налог через суд.