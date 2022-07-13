Транспортный налог в 2022 году: изменения, тарифы, как платить

Каждый владелец автомобиля ежегодно должен платить транспортный налог. Его величина зависит от мощности двигателя, а также от стоимости авто (для люксовых машин существуют особо высокие тарифы). "За рулем" рассказывает, как вычисляется транспортный налог, какие по нему действуют льготы, как его оплачивать, и кто может быть освобожден от этого налога.
Транспортный налог платят собственники зарегистрированных автомобилей. Как только машину ставят на учет, в ФНС поступают соответствующие сведения, и с этого момента начинает начисляться налог. Заплатить его необходимо до 1 декабря следующего года. То есть если вы должны уплатить налог за 2021 год, перечислить необходимую сумму нужно до 1 декабря 2022-го. Квитанция приходит в августе-сентябре.
Транспортный налог относится к категории региональных. В каждом субъекте федерации для его подсчета применяются свои коэффициенты. Существует базовая ставка, которая связана с мощностью двигателя. Для машин с моторами мощностью до 100 л. с. ставка составляет 2,5 рубля за одну л. с.; от 100 до 150 л. с. включительно — 3,5 рубля; более 150 и не выше 200 л. с. — 5 рублей; выше 200 и не более 250 л. с. — 7,5 рубля; выше 250 л. с. — 15 рублей.
Региональные власти могут увеличивать эти ставки не более, чем в 10 раз. В некоторых субъектах установлены максимально возможные тарифы. Например, в Москве за автомобиль с двигателем мощностью более 250 л. с. нужно платить по 150 рублей за одну силу. На Чукотке и в Магаданской области этот тариф составляет 30 и 36 рублей соответственно.
В 2014 году в РФ был введен налог на роскошь. Автомобили стоимостью более 3 млн рублей стали облагаться транспортным налогом в троекратном размере. Однако после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года цены на машины в России резко взлетели, и под "роскошный" тариф попали самые обычные авто. В связи с этим власти решили, что начиная с текущего года налог на роскошь будет распространяться на машины стоимостью от 10 млн рублей. Перечень таких автомобилей публикуется на сайте Минпромторга.
Транспортным налогом не облагаются автомобили, оборудованные для использования людьми с ограниченными возможностями, а также машины, которые были получены через органы соцзащиты. За спецтранспорт (автомобили "скорой помощи", полиции, МЧС и т. п.) тоже не нужно платить налог.
Помимо этого, регионы могут устанавливать собственные льготы. Часто от уплаты транспортного налога освобождаются Герои России и СССР и многодетные семьи.
Хозяева угнанных автомобилей тоже не должны платить этот налог. Чтобы он не начислялся, нужно уведомить ФНС о факте угона.
Налоговое уведомление поступает в личный кабинет на сайте nalog.ru. Если налогоплательщик хочет получать уведомление в бумажном виде по почте, он должен уведомить об этом ФНС, говорится на сайте ведомства.
Если по каким-то причинам вам не пришло уведомление, стоит посетить отделение ФНС и сообщить об этом налоговикам, отмечает "За рулем".
Оплатить транспортный налог можно через тот же личный кабинет на сайте наловогой службы, через "Госуслуги" или в банке по бумажной квитанции.
Вы можете получить отсрочку от уплаты транспортного налога. Это возможно, если имеются веские основания: тяжелая болезнь, сложное материально положение и т. п. Если вы хотите добиться отсрочки, нужно будет предоставить в ФНС документы, подтверждающие наличие весомой причины. Решение по вашей заявке будет принято в течение 30 дней.
Если же вы просто не оплатили налог вовремя, за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Через три месяца просрочки налоговая служба вправе взыскать налог через суд.
Не стоит также забывать, что за неуплату налога в необходимый срок можно получить штраф в размере 20% от его суммы или 40% — если будет доказано, что резидент уклонялся от уплаты сознательно.