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31 минуту назад

Новости автомира: Плюсы и минусы черного цвета машины

Car.ruиещё 1

При выборе транспортного средства автомобилисты, в первую очередь, обращают внимание на цвет его кузова. Эксперты уверены, что именно в этом факторе заключается успех продаж. Это может быть классический вариант или яркий автомобиль - решает покупатель. Самым распространенным на автомобильном рынке считается черный цвет.

Плюсы и минусы черного цвета машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Классикой в автомобильной сфере успели стать белый и черный цвет кузова. Такие машины никогда не выходят из моды в России. Старые экземпляры в таком оформлении выглядят привлекательно и эстетично. Эксперты отмечают, что 27% автомобилей в России окрашены в черный цвет кузова. Такое оформление, согласно статистике, чаще рассматривают мужчины. Еще одна особенность заключается в том, что производство автомобилей начали с выбором такого оттенка - Генри Форд считал его одним из самых лучших.

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Главное преимущество автомобилей в черном цвете - приверженность к классике. Отмечается, что цвет транспортного средства может подчеркивать статус водителя. Еще один плюс - солидный внешний вид. Именно по этой причине такой оттенок используется в оформлении представительских автомобилей. Покупатели чаще обращают внимание на стоимость - автомобили в черном цвете оцениваются дешевле других. Дело в том, что черный и белый цвета являются базовыми, что позволяет сэкономить приличную сумму. Еще одно преимущество такого выбора заключается в простоте подбора краски. Если автомобиль потребуется восстанавливать или ремонтировать. Не возникнет сложностей при выборе палитры оттенков.

Недостатки на этом фоне тоже есть. Так, автомобили в черном цвете быстро нагреваются и сохраняют тепло внутри салона. Поэтому владельцы таких машин первыми ощущают дискомфорт в жару. Еще один минус - необходимость частого и тщательного ухода за кузовом. Автомобиль в черном цвете быстро выдает наличие пыли. Владельцы также отмечают среди недостатков плохую видимость в ночное время, проявление царапин и потертостей, а также постепенное выгорание глубокого черного оттенка.

Автомобили в черном цвете кузова считаются классикой на рынке. Они выглядят презентабельно, но не лишены недостатков, которые стоит учитывать перед покупкой.

Автоэксперт,Генри Форд,
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