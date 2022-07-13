Зачем водители обрызгивают номера лаком для волос

Вы когда-нибудь видели, как автолюбитель обрызгивает номера своей машины лаком для волос? Как пишет "АвтоСаратов", этот лайфхак российские водители позаимствовали у своих европейских "коллег". Разбираемся, что это за уловка и помогает ли она на самом деле.

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Несколько десятилетий назад в европейских странах появились камеры видеофиксации нарушений, и автомобилисты там стали придумывать способы, как скрыться от этих устройств. Лак для волос делал поверхность номеров глянцевой, и цифры становились невидимыми для камер. Соответственно, власти не могли отправить нарушителю штраф.

Российские водители переняли этот способ, однако теперь он уже не работает, пишет издание. Дело в том, что технический прогресс шагнул далеко вперед — современные камеры могут распознать номера с вероятностью 95%, и никакой лак тут не поможет.

Как поясняет "АвтоВзгляд", некоторые автомобилисты до сих пор верят, что лак на номерах затрудняет считывание цифр и букв из-за того, что он бликует на солнце. Однако большинство современных комплексов фиксации нарушений имеют инфракрасную подсветку и оснащены матрицей, которая чувствительна к излучению в ИК-диапазоне. В инфракрасном свете лак точно не бликует, поэтому покрывать им номера бесполезно.