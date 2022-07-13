Зачем водители обрызгивают номера лаком для волос

Вы когда-нибудь видели, как автолюбитель обрызгивает номера своей машины лаком для волос? Как пишет "АвтоСаратов", этот лайфхак российские водители позаимствовали у своих европейских "коллег". Разбираемся, что это за уловка и помогает ли она на самом деле.
Несколько десятилетий назад в европейских странах появились камеры видеофиксации нарушений, и автомобилисты там стали придумывать способы, как скрыться от этих устройств. Лак для волос делал поверхность номеров глянцевой, и цифры становились невидимыми для камер. Соответственно, власти не могли отправить нарушителю штраф.
Российские водители переняли этот способ, однако теперь он уже не работает, пишет издание. Дело в том, что технический прогресс шагнул далеко вперед — современные камеры могут распознать номера с вероятностью 95%, и никакой лак тут не поможет.
Как поясняет "АвтоВзгляд", некоторые автомобилисты до сих пор верят, что лак на номерах затрудняет считывание цифр и букв из-за того, что он бликует на солнце. Однако большинство современных комплексов фиксации нарушений имеют инфракрасную подсветку и оснащены матрицей, которая чувствительна к излучению в ИК-диапазоне. В инфракрасном свете лак точно не бликует, поэтому покрывать им номера бесполезно.
Тем не менее средство для укладки волос все же может принести автомобилистам некоторую пользу, отмечает издание. Толстый слой лака способен защитить номера от повреждений во время поездки по бездорожью. Если "в лицо" машине летит пыль, песок и галька, дополнительное покрытие может спасти не только государственные регистрационные знаки, но и некоторые элементы кузова. Например, переднюю кромку крышки капота, передние стойки или части передних крыльев, обращенные вперед.