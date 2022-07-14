Что делать, если лишают прав

За серьезное нарушение правил дорожного движения водитель может быть лишен прав. Однако далеко не всегда попытки отобрать у автомобилистов водительскую лицензию бывают законными. Рассказываем, как надо действовать, если вас пытаются лишить права управления транспортными средством, а вы с этим не согласны.

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За что лишают прав

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На сайте "Госуслуги" приводится список нарушений, за которые могут отобрать водительскую лицензию:

управление автомобилем в состоянии опьянения;

отказ пройти проверку на опьянение;

передача управления лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии;

езда без номеров или с подложными номерами;

оставление места ДТП;

нарушение правил перевозки детей в ночное время;

установка звуко- и светоотражающих приборов без разрешения;

нанесение на машину цветографических схем оперативных служб;

перевозка опасных грузов водителем, не имеющим соответствующей подготовки;

нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее вред людям или их имуществу;

повторное управление незарегистрированным транспортным средством.

Как лишают прав

Лишить водительского удостоверения может только суд. Сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге, может лишь составить протокол. Отдавать права ему не нужно.

В протоколе должно быть указано:

дата и место составления;

должность, фамилия и инициалы инспектора ГИБДД;

информация о нарушителе;

ФИО, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются;

суть нарушения, где и когда оно было совершено;

по какой статье КоАП квалифицируется нарушение;

объяснения водителя;

иные сведения, необходимые для разрешения дела.

После заполнения протокол подписывается инспектором и водителем. В пустых местах нужно поставить прочерк. Копию документа водитель забирает себе. Затем инспектор отправляет материалы в суд. Он должен сделать это в течение трех суток с момента составления протокола.

После этого у судьи есть два месяца на рассмотрение дела. Он назначает дату и время заседания, после чего нарушителю будет направлено извещение. Если водитель не явится в суд без уважительной причины, дело может быть рассмотрено без него.

Как оспорить лишение прав

Можно попытаться избежать лишения водительской лицензии еще на этапе составления протокола. Вы имеете право на то, чтобы в этом документе были зафиксированы ваши возражения. Если вы понимаете, что на деле не совершили ничего противозаконного, сразу скажите инспектору, что намерены обжаловать его действия в суде, рекомендует "Тинькофф Журнал".

Поводом для того, чтобы суд встал на вашу сторону, могут быть ошибки в протоколе. Поэтому не мешайте сотрудники ГИБДД ошибаться при заполнении документа. Сайт "Тонкости ПДД" пишет, что серьезным недочетом может быть неправильное указание даты и (или) времени нарушения. Если в протоколе есть такая ошибка, это позволяет в дальнейшем "развалить" дело.

Еще один повод для претензий — ошибка в адресе, по которому было допущено правонарушение. К сожалению, в судах не всегда обращают внимание на такие неточности. Однако обратить внимание на это может сам водитель. Возможно, что по адресу, указанному в протоколе, нет каких-либо важных объектов, которые связаны с событием правонарушения — например, знака "Стоп", светофора, поворота и т. п. Если указанный адрес в реальности не существует, можно запросить в органах местного самоуправления справку об этом.

Вообще, в суде нужно активно доказывать отсутствие оснований для лишения прав, советует "Тинькофф Журнал". Для этого пригодятся различные доказательства: аудио- и видеозаписи, свидетельские показания, отметки водителя в протоколе, фотографии этого документа с допущенными в нем нарушениями и т. д.

Чтобы было проще отстаивать свою позицию в суде, можно нанять адвоката. Но будьте начеку — часто делами о лишении водительских прав занимаются нечестные автоюристы, которые берут с клиентов деньги в заведомо проигрышной ситуации. Главный повод насторожиться — если адвокат дает вам стопроцентную гарантию победы в суде. Решение по делу принимает судья, и никто не может точно знать, на чью он встанет сторону.

Если вы проиграли дело, можно обжаловать его в вышестоящем суде. Жалобу нужно подать в течение 10 суток со дня получения копии постановления. В ней надо указать, какие обстоятельства доказывают вашу правоту, и ошибки суда первой инстанции, со ссылками на закон.

Жалоба подается судье, который вынес постановление по делу. Он обязан в течение трех дней направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд.

Как проходит проверка на алкоголь

Один из самых популярных поводов для лишения прав — управление машиной в нетрезвом состоянии. Проверку водителя на предмет алкогольного опьянения называют освидетельствованием. Оно бывает двух видов — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (проводят сотрудники ГИБДД с помощью алкотестера) и медицинское освидетельствование (проводят врачи в специальной лаборатории). Вы имеете право отказаться от освидетельствования на месте задержания, но в этом случае гаишники повезут вас на проверку к медикам. Имейте в виду, что угрозы инспектора лишить прав за отказ дунуть в алкотестер незаконны. Скорее всего, это просто способ получить от вас взятку.

Медицинское освидетельствование проводится также в случае, если водитель не согласен с результатом проверки, проведенной инспекторами. Сотрудники ГИБДД должны отстранить водителя от управления автомобилем и направить его на медосвидетельствование в присутствии двух понятых либо снять происходящее на видео. Если понятых или видео нет — это нарушение, которое ставит под вопрос законность действий инспекторов.