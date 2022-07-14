Что делать, если лишают прав

За серьезное нарушение правил дорожного движения водитель может быть лишен прав. Однако далеко не всегда попытки отобрать у автомобилистов водительскую лицензию бывают законными. Рассказываем, как надо действовать, если вас пытаются лишить права управления транспортными средством, а вы с этим не согласны.
На сайте "Госуслуги" приводится список нарушений, за которые могут отобрать водительскую лицензию:
Лишить водительского удостоверения может только суд. Сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге, может лишь составить протокол. Отдавать права ему не нужно.
В протоколе должно быть указано:
После заполнения протокол подписывается инспектором и водителем. В пустых местах нужно поставить прочерк. Копию документа водитель забирает себе. Затем инспектор отправляет материалы в суд. Он должен сделать это в течение трех суток с момента составления протокола.
После этого у судьи есть два месяца на рассмотрение дела. Он назначает дату и время заседания, после чего нарушителю будет направлено извещение. Если водитель не явится в суд без уважительной причины, дело может быть рассмотрено без него.
Можно попытаться избежать лишения водительской лицензии еще на этапе составления протокола. Вы имеете право на то, чтобы в этом документе были зафиксированы ваши возражения. Если вы понимаете, что на деле не совершили ничего противозаконного, сразу скажите инспектору, что намерены обжаловать его действия в суде, рекомендует "Тинькофф Журнал".
Поводом для того, чтобы суд встал на вашу сторону, могут быть ошибки в протоколе. Поэтому не мешайте сотрудники ГИБДД ошибаться при заполнении документа. Сайт "Тонкости ПДД" пишет, что серьезным недочетом может быть неправильное указание даты и (или) времени нарушения. Если в протоколе есть такая ошибка, это позволяет в дальнейшем "развалить" дело.
Еще один повод для претензий — ошибка в адресе, по которому было допущено правонарушение. К сожалению, в судах не всегда обращают внимание на такие неточности. Однако обратить внимание на это может сам водитель. Возможно, что по адресу, указанному в протоколе, нет каких-либо важных объектов, которые связаны с событием правонарушения — например, знака "Стоп", светофора, поворота и т. п. Если указанный адрес в реальности не существует, можно запросить в органах местного самоуправления справку об этом.
Вообще, в суде нужно активно доказывать отсутствие оснований для лишения прав, советует "Тинькофф Журнал". Для этого пригодятся различные доказательства: аудио- и видеозаписи, свидетельские показания, отметки водителя в протоколе, фотографии этого документа с допущенными в нем нарушениями и т. д.
Чтобы было проще отстаивать свою позицию в суде, можно нанять адвоката. Но будьте начеку — часто делами о лишении водительских прав занимаются нечестные автоюристы, которые берут с клиентов деньги в заведомо проигрышной ситуации. Главный повод насторожиться — если адвокат дает вам стопроцентную гарантию победы в суде. Решение по делу принимает судья, и никто не может точно знать, на чью он встанет сторону.
Если вы проиграли дело, можно обжаловать его в вышестоящем суде. Жалобу нужно подать в течение 10 суток со дня получения копии постановления. В ней надо указать, какие обстоятельства доказывают вашу правоту, и ошибки суда первой инстанции, со ссылками на закон.
Жалоба подается судье, который вынес постановление по делу. Он обязан в течение трех дней направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд.
Один из самых популярных поводов для лишения прав — управление машиной в нетрезвом состоянии. Проверку водителя на предмет алкогольного опьянения называют освидетельствованием. Оно бывает двух видов — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (проводят сотрудники ГИБДД с помощью алкотестера) и медицинское освидетельствование (проводят врачи в специальной лаборатории). Вы имеете право отказаться от освидетельствования на месте задержания, но в этом случае гаишники повезут вас на проверку к медикам. Имейте в виду, что угрозы инспектора лишить прав за отказ дунуть в алкотестер незаконны. Скорее всего, это просто способ получить от вас взятку.
Медицинское освидетельствование проводится также в случае, если водитель не согласен с результатом проверки, проведенной инспекторами. Сотрудники ГИБДД должны отстранить водителя от управления автомобилем и направить его на медосвидетельствование в присутствии двух понятых либо снять происходящее на видео. Если понятых или видео нет — это нарушение, которое ставит под вопрос законность действий инспекторов.
По результатам медосвидетельствования в лаборатории составляется акт, в котором должен расписаться проводивший его врач. Если в документе стоит подпись другого медика — это тоже серьезный недочет, и такой акт не может использоваться в качестве доказательства на суде.