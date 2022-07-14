Составлен топ-5 продающихся в РФ японских кроссоверов

Портал «АвтоВзгляд» составил топ-5 самых популярных японских кроссоверов, которые все еще продаются в России. Первое место в нем занял Toyota RAV4.

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За первые шесть месяцев 2022 года в РФ было продано 7569 этих кроссоверов. Модель в базовой комплектации с двухлитровым бензиновым двигателем на 150 лошадиных сил стоит 2,7 миллиона рублей. Версия с движком в 2,5 литра и двигателем на 200 лошадиных сил обойдется в 3,7 миллиона.

На втором месте - Nissan Qashqai, в России было продано 5528 таких машин. Минимальная цена - 2,3 миллиона за версию с турбированным 1,2-литровым движком мощностью 115 лошадиных сил, максимальная - 3,1 миллиона за двигатель в два литра и мощность в 144 лошадиных силы.

Замыкает тройку лидеров Mazda CX 5 (5135 проданных единиц). Стоит этот автомобиль от 2,6 до четырех миллионов рублей.

Четвертое место досталось Nissan X-Trail (4719 машин продано). Стоимость - от 2,8 до 3,7 миллиона, отличия - двухлитровый или 2,5-литровый двигатель, от 144 до 171 лошадиной силы.

На пятом месте - Mitsubishi Outlander (4408 продано). Такое авто с двухлитровым мотором и 146 лошадиными силами обойдется в 2,7 миллиона рублей, за 2,4-литровый движок и 167 лошадиных сил придется отдать четыре миллиона.

После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Mercedes, Volkswagen, General Motors, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.