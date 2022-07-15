Как простой масляный фильтр может нанести непоправимый вред ДВС

Многие автомобилисты не обращают внимание на масляный фильтр. Водители просто осуществляют замену этого элемента, не подозревая, что в определённых случаях он может стать причиной серьёзных проблем силового агрегата.
Нужно понимать, что фильтр оснащается обратным клапаном. В большинстве случаев речь идёт о резиновой либо силиконовой заглушке. Такой клапан обеспечивает удержание технической жидкости в фильтре после остановки двигателя внутреннего сгорания. Если этот элемент функционирует нормально, тогда после пуска мотора, давление масла, имеющегося в системе, увеличивается до необходимых значений быстрей.
Следующей деталью является фильтрующий элемент. Коробка внутри имеет специальную пружинку, обеспечивающую фиксацию фильтра. Обратная сторона фильтрующего элемента обладает специальным перепускным клапаном. Если в системе наблюдается очень большое давление или фильтр сильно загрязнён, происходит его срабатывание, и техническая жидкость проходит через специальный фильтр, обходя фильтрующий элемент. В данном случае он поддерживает в системе нормальный показатель давления масла.
Если долго не осуществлять замену фильтра или он не может похвастаться хорошим качеством, резинка в обратном клапане может в итоге развалиться. Тоже самое касается фильтрующего элемента. Всё это может оказаться внутри мотора.
Фильтрующие элементы часто рвутся из-за плохого качества. Это также может произойти, если дать непрогретому мотору сразу много оборотов. Частицы фильтра, попадающие в двигатель, могут легко забивать масляные каналы. Это является причиной так называемого «масляного голодания».
В завершении стоит отметить, что важно приобретать проверенные фильтры, избегая подделок. Следует вовремя осуществлять замену масла. Если лапочка давления технической жидкости при запуске мотора начала гаснуть дольше, значит пора осуществлять замену масляного фильтра.