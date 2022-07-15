Как простой масляный фильтр может нанести непоправимый вред ДВС

Многие автомобилисты не обращают внимание на масляный фильтр. Водители просто осуществляют замену этого элемента, не подозревая, что в определённых случаях он может стать причиной серьёзных проблем силового агрегата.

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Нужно понимать, что фильтр оснащается обратным клапаном. В большинстве случаев речь идёт о резиновой либо силиконовой заглушке. Такой клапан обеспечивает удержание технической жидкости в фильтре после остановки двигателя внутреннего сгорания. Если этот элемент функционирует нормально, тогда после пуска мотора, давление масла, имеющегося в системе, увеличивается до необходимых значений быстрей.

Следующей деталью является фильтрующий элемент. Коробка внутри имеет специальную пружинку, обеспечивающую фиксацию фильтра. Обратная сторона фильтрующего элемента обладает специальным перепускным клапаном. Если в системе наблюдается очень большое давление или фильтр сильно загрязнён, происходит его срабатывание, и техническая жидкость проходит через специальный фильтр, обходя фильтрующий элемент. В данном случае он поддерживает в системе нормальный показатель давления масла.

Если долго не осуществлять замену фильтра или он не может похвастаться хорошим качеством, резинка в обратном клапане может в итоге развалиться. Тоже самое касается фильтрующего элемента. Всё это может оказаться внутри мотора.

Фильтрующие элементы часто рвутся из-за плохого качества. Это также может произойти, если дать непрогретому мотору сразу много оборотов. Частицы фильтра, попадающие в двигатель, могут легко забивать масляные каналы. Это является причиной так называемого «масляного голодания».