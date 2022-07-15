Что говорят владельцы о машинах JAC

После того, как стало известно, что на возрожденном предприятии «Москвич» планируют наладить выпуск китайских автомобилей JAC, издание «Китайские автомобили» решило изучить отзывы владельцев этих автомобилей и выделить их основные плюсы и минусы. Так, автомобилисты из Китая жалуются на неприятный запах в салоне, причем эта проблема наблюдается у всего модельного ряда и не исчезает даже спустя два месяца после покупки. Кроме того, владельцы отметили довольно высокий расход и жесткую подвеску.

Фото: © JAC © JAC

Касательно запаха пластика большинство владельцев отметило, что проблема не исчезает даже со временем, а в жаркую погоду только усугубляется, и запах становится еще более резким. Расход топлива на 1,5-литровых турбомоторах также вызвал вопросы у владельцев: лифтбек Yao с роботизированной коробкой расходует порядка 10 литров на 100 километров пути, кроссовер X4/JS4 c вариатором и вовсе больше 11 литров.

Видео дня

Еще одним минусом стали неудобные кресла, причем владельцы отметили, что ощущается это не сразу, а в основном при длительных поездках. Проблема касается как водительского кресла, так и пассажирских — из-за слишком жестких сидений все в салоне довольно быстро устают.

Также жесткая в этих автомобилях подвеска, вне зависимости от того, балка это или многорычажка. По словам владельцев «Джаков», даже на мелких неровностях по салону постоянно идет вибрация, а на более крупных почти невозможно избежать пробоя. Кроме того, с такой подвеской очень некомфортно переезжать лежачих полицейских. Наконец, вопросы у владельцев возникли еще и к пространству в салоне. Многие пользователи отметили, что спереди крайне мало места для водителя и пассажира, при этом к пространству для ног на заднем ряду вопросов ни у кого не возникло.

Среди плюсов владельцы выделили впечатляющий внешний вид и яркие интерьеры, надежные двигатели, хорошие комплектации при сравнительно невысокой цене и очень гибкое ценообразование.