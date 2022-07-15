Что говорят владельцы о машинах JAC

После того, как стало известно, что на возрожденном предприятии «Москвич» планируют наладить выпуск китайских автомобилей JAC, издание «Китайские автомобили» решило изучить отзывы владельцев этих автомобилей и выделить их основные плюсы и минусы. Так, автомобилисты из Китая жалуются на неприятный запах в салоне, причем эта проблема наблюдается у всего модельного ряда и не исчезает даже спустя два месяца после покупки. Кроме того, владельцы отметили довольно высокий расход и жесткую подвеску.
Касательно запаха пластика большинство владельцев отметило, что проблема не исчезает даже со временем, а в жаркую погоду только усугубляется, и запах становится еще более резким. Расход топлива на 1,5-литровых турбомоторах также вызвал вопросы у владельцев: лифтбек Yao с роботизированной коробкой расходует порядка 10 литров на 100 километров пути, кроссовер X4/JS4 c вариатором и вовсе больше 11 литров.
Еще одним минусом стали неудобные кресла, причем владельцы отметили, что ощущается это не сразу, а в основном при длительных поездках. Проблема касается как водительского кресла, так и пассажирских — из-за слишком жестких сидений все в салоне довольно быстро устают.
Также жесткая в этих автомобилях подвеска, вне зависимости от того, балка это или многорычажка. По словам владельцев «Джаков», даже на мелких неровностях по салону постоянно идет вибрация, а на более крупных почти невозможно избежать пробоя. Кроме того, с такой подвеской очень некомфортно переезжать лежачих полицейских. Наконец, вопросы у владельцев возникли еще и к пространству в салоне. Многие пользователи отметили, что спереди крайне мало места для водителя и пассажира, при этом к пространству для ног на заднем ряду вопросов ни у кого не возникло.
Среди плюсов владельцы выделили впечатляющий внешний вид и яркие интерьеры, надежные двигатели, хорошие комплектации при сравнительно невысокой цене и очень гибкое ценообразование.
Внешность новых «Москвичей» раскрыли в начале июля в рамках презентации для мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда градоначальнику показали перелицованные автомобили JAC, ожидается, что именно они встанут на конвейер. Правда, позднее КамАЗ заявил, что новые «Москвичи» не будут похожи на китайские автомобили, а на презентации на самом деле показали не реальный облик будущих автомобилей.