Покупают по уму: три совета, которые помогут быстро продать машину

Эксперты сервиса "СберАвто" подготовили советы автовладельцам о том, как быстро и выгодно продать свою машину.

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Рекомендации включают не только подготовку автомобиля, но и тактику переговоров с потенциальным покупателем.

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Подготовка автомобиля

Первый шаг на пути к быстрой продаже автомобиля заключается в предпродажной подготовке. Начать ее можно с комплексной мойки кузова, причем лучше отдавать предпочтение проверенным автомойкам с хорошими отзывами - таким, где машину помоют бережно и качественно.

Далее можно перейти к устранению заметных сколов и царапин: это стоит недорого, а опрятный автомобиль обычно можно продать дороже. При чистке салона стоит обратить внимание на запахи, пятна и состояние сидений.

Не менее важно устранить перед продажей мелкие неисправности авто - те, что не потребуют дорогостоящего ремонта, но повлияют на общее впечатление от машины. Например, самостоятельно поменять основные расходники: свечи, фильтры, стеклоочистители, перегоревшие лампочки и другое, а также устранить стуки в подвеске и отрегулировать сход-развал в автосервисе.

Лучше в том числе пополнить запас технических жидкостей: масло в двигателе, тормозная и охлаждающая должны находиться на нормальном уровне. Кроме того, это позволит вовремя обнаружить и устранить течь.

Переговоры с покупателем

Покупка автомобиля - серьезное вложение, поэтому автолюбители относятся к такой сделке с полной ответственностью: они задают вопросы, сомневаются и активно торгуются. Владелец, который говорит о своем авто честно, даже если машина находится не идеальном состоянии, вызовет больше доверия, чем подозрительный собеседник с беспроблемным авто.

Можно заранее продумать несколько площадок, на которых удастся продемонстрировать машину с выгодных ракурсов. Показать авто, припаркованное в тесном дворе, удобнее, но принять решение о покупке в таких условиях покупателю значительно труднее.

Оформление документов

Покупателю будет неприятно выяснить об ограничениях, наложенных на авто, уже после оформления покупки и передачи денег - чтобы это предотвратить, лучше самостоятельно проверить машину на регистрационные и другие юридические запреты, а также непогашенные штрафы с помощью специальных сервисов.