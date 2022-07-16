«Появилось слишком много ртов». Почему подорожал тюнинг машин

Спрос на тюнинг автомобилей в России упал до 70%

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фоне санкций и проблем с логистикой серьезные проблемы испытывает индустрия автомобильного тюнинга — спрос упал от 30% до 70%, говорят опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка. Оригинальные зарубежные детали существенно подорожали, а сроки их доставки увеличились в несколько раз из-за «серых» схем ввоза. Индустрия тюнинга и раньше испытывала серьезное давление из-за строгого законодательства, а в нынешних условиях становится все менее доступной, отмечают эксперты.

Видео дня

Наибольшие проблемы наблюдаются с оригинальными деталями для тюнинга из Европы и США, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители этой индустрии. Они жалуются на проблемы с логистикой и возросшие сроки доставки компонентов.

На относительно недорогие процедуры, вроде шумоизоляции и перешива оплетки рулей, спрос упал примерно в два раза. При этом более дорогие комплексы работ, стоимостью от 500 тыс. рублей и выше, пользуются стабильным спросом и в нынешних условиях, рассказал «Газете.Ru» руководитель сервисного центра «BMW Запад» Максим Гузенков.

«Например, хорошо покупают кованые колеса. Заказывают полную оклейку виниловой пленкой, которая стоит около 500 тыс. рублей.



А вот по механическим доработкам автомобилей наблюдается спад примерно на 30%,— объясняет Гузенков «Газете.Ru». – И есть колоссальные проблемы с поставками запчастей».

По его словам, тюнинг-комплекты для установки на автомобили, которые завозились из США по 20-30 штук в месяц, сейчас, при сниженной квоте и поставках «серыми» маршрутами, привозятся в количестве 8-12 единиц. В частности, речь идет о силовых конструкциях для пикапов. Кованые диски именитых и американских компаний практически не привезти ни за какие деньги. Возможны лишь единичные поставки в рамках параллельного импорта. Аналогичная картина наблюдается с фирменными деталями для тюнинга BMW.

«Очень много появилось посредников, очень много ртов. Чтобы не распугать клиентов, пришлось нам самим ужаться по маржинальности», — заключил Гузенков.

Спрос на стайлинговые доработки автомобилей снизился, но без работы мастера не остались, отмечает руководитель тюнинг-центра Style Garage Артур Королев.

«Проблемы с поставками сейчас более-менее выровнялись, стабилизировались и цены. Но очередь клиентов на тюнинг однозначно стала меньше. Впрочем, здесь играет роль еще и сезонный фактор», — говорит Королев «Газете.Ru».

В своем сегменте собеседник наблюдает рост цен на материалы и компоненты для внешнего тюнинга автомобилей в пределах 5-15%.

По автозвуку, шумоизоляции, материалам для обивки салона и виниловым пленкам проблем с поставками нет. В целом по рынку возможны проблемы с тюнинговыми компонентами в будущем, однако на данном этапе ситуация на нем не сильно сказывается, полагает Королев.

В компании Guru Tuning, специализирующейся на внешних доработках автомобилей премиум-класса заверили «Газету.Ru», что требуемые компоненты есть в наличии и доступны на заказ, но в сравнении с докризисным временем возросли и сроки поставки, и цены.

Относительно наличия бамперов, обвесов и других элементов внешнего тюнинга проблем нет только с продукцией отечественного производства, отмечает менеджер по продажам интернет-магазина Top Tuning Алексей Добротворский.

«Если сравнивать с прошлым или позапрошлым годом, спрос снизился процентов на 70%. С зарубежными товарами, естественно сейчас проблемы, прежде всего, в цене и сроках доставки, — говорит Добротворский «Газете.Ru». – Цены выросли минимум в два раза, сроки тоже».

По его словам, если ранее детали привозили в Россию за 20-25 дней, теперь доставка занимает 40-50 дней, а оригинальные компоненты немецких премиальных марок официальным путем сейчас и вовсе не достать из-за того, что центральные склады закрыты для закупки и работают только на гарантийное обслуживание.

«Нет проблем с отечественными деталями. Например, аэродинамические обвесы многие делаются в России, спойлеры, защиты, мелкие элементы внешнего тюнинга»,— подчеркивает он.

Cхемы параллельного импорта увеличили сроки поставок деталей в несколько раз, поставщики объясняют это тем, что груз может застрять на таможне, сообщил Максим Гузенков из «BMW Запад». По индустрии тюнинга был нанесен серьезный удар еще в 2014 году, с введением технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Нынешняя ситуация делает работу таких компаний еще сложнее, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Предполагаю, что количество потребителей услуг тюнинга будет снижаться и дальше, поскольку ситуация в экономике не улучшается. Это не услуга первой необходимости, люди тратятся на тюнинг далеко не в первую очередь,— отмечает Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».