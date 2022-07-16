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1 час назад

Кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым меняется действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин - теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, до сих пор обустройство машин, ввозимых из-за границы, комплектом такого оборудования "было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД". Однако ввиду санкций, введенных недружественными государствами, у отечественных производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Каршеринги начали переходить на китайские машины

"За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки", - заключили в кабмине.

Автоэксперт,Видео,Михаил Мишустин,ГИБДД,
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