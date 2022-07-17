Специалисты разобрались в начинке обновленной модели Chery Tiggo 8. Речь идёт о семиместном конкуренте Mitsubishi Outlander, а также Skoda Kodiaq. Эксперты выяснили, какие узлы являются долговечными и какие нуждаются во внимании.

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Основой Tiggo 8 является растянутая версия модульной современной архитектуры T1X, которую создали совместно с высококвалифицированными инженерами Jaguar Land Rover и Lotus. Аналогичная платформа применяется в прочих моделях Chery для отечественного авторынка. В передней части Tiggo 8 предусмотрены стойки МакФерсон. Сзади транспортного средства предложили многорычажку. В автомобиле используется только переднеприводная система.

Chery оснащается 1,5-литровой турбированной «четвёркой» и шестиступенчатым роботом от Getrag. Прочие варианты Tiggo 8 для отечественного авторынка пока не предлагаются. Заявленный ресурс силового агрегата составляет 250 тыс. км. Он получил регулировку фаз, а также длины впуска. Двигатель можно заправлять бензином АИ-92. Модель получила цепной привод ГРМ и распределённый впрыск.

Прочие кроссы Chery, включая также Tiggo 4, уже не один год разъезжают по российским автотрассам с такими моторами. При этом автовладельцы не заявляли пока о критических «недугах» этих агрегатов. Единственным слабым местом является привод ГРМ.

По заявлению экспертов, китайская преселективная DCT6 ведёт свою историю от неудачного робота. Он в своё время под названием PowerShift доставил много хлопот владельцам транспортных средств Ford.

Коробки регулярно дорабатывались. Их таким образом избавляли от врождённых «недугов» со сцеплением, электроникой, а также выжимными подшипниками.