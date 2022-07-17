Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Что обязательно сломается в Chery Tiggo 8

Car.ruиещё 1

Специалисты разобрались в начинке обновленной модели Chery Tiggo 8. Речь идёт о семиместном конкуренте Mitsubishi Outlander, а также Skoda Kodiaq. Эксперты выяснили, какие узлы являются долговечными и какие нуждаются во внимании.

Специалисты разобрались в начинке обновленной модели Chery Tiggo 8
Фото: car.rucar.ru

Основой Tiggo 8 является растянутая версия модульной современной архитектуры T1X, которую создали совместно с высококвалифицированными инженерами Jaguar Land Rover и Lotus. Аналогичная платформа применяется в прочих моделях Chery для отечественного авторынка. В передней части Tiggo 8 предусмотрены стойки МакФерсон. Сзади транспортного средства предложили многорычажку. В автомобиле используется только переднеприводная система.

Chery оснащается 1,5-литровой турбированной «четвёркой» и шестиступенчатым роботом от Getrag. Прочие варианты Tiggo 8 для отечественного авторынка пока не предлагаются. Заявленный ресурс силового агрегата составляет 250 тыс. км. Он получил регулировку фаз, а также длины впуска. Двигатель можно заправлять бензином АИ-92. Модель получила цепной привод ГРМ и распределённый впрыск.

Прочие кроссы Chery, включая также Tiggo 4, уже не один год разъезжают по российским автотрассам с такими моторами. При этом автовладельцы не заявляли пока о критических «недугах» этих агрегатов. Единственным слабым местом является привод ГРМ.

По заявлению экспертов, китайская преселективная DCT6 ведёт свою историю от неудачного робота. Он в своё время под названием PowerShift доставил много хлопот владельцам транспортных средств Ford.

Коробки регулярно дорабатывались. Их таким образом избавляли от врождённых «недугов» со сцеплением, электроникой, а также выжимными подшипниками.

В завершении стоит отметить, что несмотря на всё это, в интернете можно встретить посты от недовольных владельцев Chery, которые вынуждены обращаться к автодилерам для перекалибровки и ремонта автомобильной трансмиссии. Ещё владельцы таких авто обращаются в сервисы для корректировки характера даже исправных коробок.

Автоэксперт,Chery Tiggo,Skoda Kodiaq,Mitsubishi Outlander,Lotus ,Rover,Chery,Land Rover,Jaguar,Skoda,Mitsubishi,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители