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2 часа назад

Новости автомира: Ford остановил продажи новых гибридов из-за угрозы возгорания

Motor.ru

Выдача пикапов Maverick, кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair с бензин-электрическими силовыми установками на основе 2,5-литрового «атмосферника» временно прекращена; более 100 тысяч машин попали в США под отзывную кампанию. Пока Ford советует дилерам решать проблему радикально — путём просверливания дополнительных отверстий в нижней части моторного щита.

У кроссоверов и пикапов концерна Ford обнаружили серьезный дефект
Фото: fordford

Отзывная кампания касается совсем новых автомобилей, выпущенных в период с 19 января 2019 года по 13 июня 2022 года. В группе риска 100 689 кроссоверов и пикапов Ford и Lincoln. Возгорание случилось у девяти машин, у ещё у 13 автомобилей до открытого огня дело не дошло, но дефект привёл к задымлению или оплавлению моторного отсека.

По неофициальным данным, проблема вызвана пробоем блока цилиндров или масляного поддона. После этого горючие жидкости (бензин или масло) попадают на горячие поверхности и могут воспламениться. Пока обошлось без несчастных случаев, но концерну Ford пришлось остановить продажи всех 2,5-литровых гибридов до устранения неисправности.

В профилактических целях Ford советует дилерам демонтировать активные жалюзи с радиаторной решётки и просверлить дополнительные отверстия в нижней части моторного щита.

Два месяца назад Ford уже отзывал десятки тысяч машин из-за угрозы возгорания. Тогда речь шла о больших внедорожниках Ford Expedition и Lincoln Navigator, так что речь идёт о разных проблемах. Похоже, что инженерам «голубого овала» пока не удалось разобраться с дефектом.

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