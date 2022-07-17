У кроссоверов и пикапов концерна Ford обнаружили серьезный дефект

Выдача пикапов Maverick, кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair с бензин-электрическими силовыми установками на основе 2,5-литрового «атмосферника» временно прекращена; более 100 тысяч машин попали в США под отзывную кампанию. Пока Ford советует дилерам решать проблему радикально — путём просверливания дополнительных отверстий в нижней части моторного щита.

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Отзывная кампания касается совсем новых автомобилей, выпущенных в период с 19 января 2019 года по 13 июня 2022 года. В группе риска 100 689 кроссоверов и пикапов Ford и Lincoln. Возгорание случилось у девяти машин, у ещё у 13 автомобилей до открытого огня дело не дошло, но дефект привёл к задымлению или оплавлению моторного отсека.

По неофициальным данным, проблема вызвана пробоем блока цилиндров или масляного поддона. После этого горючие жидкости (бензин или масло) попадают на горячие поверхности и могут воспламениться. Пока обошлось без несчастных случаев, но концерну Ford пришлось остановить продажи всех 2,5-литровых гибридов до устранения неисправности.

В профилактических целях Ford советует дилерам демонтировать активные жалюзи с радиаторной решётки и просверлить дополнительные отверстия в нижней части моторного щита.