Как буксировать автомобили на АКПП и не испортить «автомат»

Многие водители уверены в том, что буксировать автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, категорически нельзя, это приведет к ряду серьезных ремонтных работ. Вот только иногда в каждой ситуации бывают исключения. Все дело в том, что чисто теоретически, буксировать транспортное средство на автомате можно, причем даже с выключенным мотором. Но важно соблюдать ряд правил осуществления данной процедуры.

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Перед началам буксирования нужно изучить руководство по эксплуатации конкретного транспортного средства. Как правило, такой документ находится у водителей в бардачке. Конечно, есть автомобили, которые нельзя буксировать, но этот момент обязательно прописан в техническом паспорте.

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Буксировка представляет собой сложный и весьма опасный вид передвижения транспортных средств, который при неаккуратных движениях часто может приводить к возникновению аварийных ситуаций. Именно поэтому, буксировать должен только опытный водитель, у которого есть определенные навыки выполнения подобной работы.

Перед началом движения нужно убедиться, что ключ находится в замке зажигания. В противном случае, движения руля могут привести к его блокировке. Кроме того, перед тем, как начать буксировку, нужно перевести селектор в нейтральный режим.Только после этого возможно выполнять следующие действия и начинать движение.

Буксировать транспортное средство можно со скоростью не более 50 километров в час. Однако это только технические рекомендации, на деле не нужно допускать превышения скорости 20-30 километров в час.

Если говорить о расстоянии, то буксировать на одном подходе можно не более 10-20 километров. Это позволит доставить транспортное средство до места выполнения ремонтных работ, не приводя к возникновению еще более серьезных поломок и неисправностей, что обязательно нужно учитывать. При особой необходимости можно передвигаться на расстояние не более 50 километров.