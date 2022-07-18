На каком расстоянии камеры фиксируют нарушения ПДД

Дорожные камеры в России отличаются по дальности действия и функционалу. Некоторые устройства способны вести запись на расстояние до 1 км.

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Есть два хороших способа не попадать в поле зрения дорожной камеры: строго соблюдать ПДД или передвигаться на общественном транспорте. Даже современные камеры фиксации способны допускать ошибки. По этой причине автомобилисты часто получают письма со штрафами за нарушения, которые они не совершали. Такое возникает, когда камера воспринимает тень в качестве автомобиля. Актуальным становится вопрос - на каком расстоянии современные камеры способны фиксировать нарушения ПДД?

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Самая популярная система фиксации нарушений ПДД - Стрелка. Данный комплекс способен распознавать передвигающийся автомобиль на расстоянии примерно в 1 км. Идентифицировать номерные знаки она начинает на расстоянии 250-300 метров. Фотографировать комплекс может на расстоянии 50-70 метров.

Более старая отечественная установка - Арена. Она улавливает транспортные средства на дороге с расстояния в 90 метров. Главное преимущество комплекса заключается в том, что он может контролировать движение одновременно на 3 полосах. Фотографировать автомобиль может не только в лоб, но и в спину.

Система “Кордон” является универсальной. Такой комплекс устанавливается на столб или на треногу. Как правило, такое оборудование используется правоохранительными органами и может фиксировать нарушение на противоположных направлениях движения. Разработчик отмечает, что дальность фиксации нарушений составляет 150 метров, но точный показатель зависит от ряда факторов, в том числе от погодных условий.

“АвтоУраган” - многофункциональное устройство, которое может распознавать несколько видов нарушений. Комплекс определяет нарушение разметки и превышение допустимой скорости. Дальность фиксации ограничивается 15-30 метрами. По этой причине такие установки, как правило, встречаются на ж/д-переездах и перекрестках.