Посмотрите на классические «трёшки» BMW в безумном тюнинге Киберпанк, тайм-аттак и даже JDM — всё это случилось с теплыми ламповыми BMW.
Мы не обещаем, что все машины в этой подборке вам понравятся. Ведь многие с трепетом относятся к «трёшкам» BMW канонических поколений E30 и Е36. Но, если задуматься, все эти работы созданы по той же самой причине: увлеченные дизайнеры, 3d-визуализаторы и мастера фотошопа очень любят эту модель, как и многие автомобильные энтузиасты. Листайте слайды! По крайней мере, свежий взгляд мы гарантируем