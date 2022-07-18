Каковы перспективы экспорта китайских автомобилей в Россию

Ограничение экспорта автомобилей, уход с российского рынка многих европейских, американских и японских компаний привел к резкому падению продаж автомобилей. При резком увеличении стоимости как самих машин, так и запчастей на них. Очевидно, что это может привести к глобальному старению автопарка. Но выходы из этой ситуации нашлись. Это выпуск собственных автомобилей, пусть и с усеченными функциями, а также рост количества поставок из дружественных стран. А именно - из Китая. Каковы перспективы такого рынка автомобилей, рассказали эксперты.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Юрий Смитюк / ТАСС

- Автомобильный рынок, как и другие отрасли российской экономики, переживает сейчас не лучшие времена, - говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. - Ограничения, которые были введены странами Запада в отношении России, существенно сокращают поставки автомобилей в страну. В мае 2022 года продажи новых автомобилей в РФ уменьшились на 83,5% по отношению к прошлому году. По итогам пяти месяцев падение составило 52%. Сейчас автомобили практически не поставляются в Россию через официальные каналы. Только ряд китайских и корейских автопроизводителей осуществляет поставки.

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При этом, по его словам, рост цен негативно сказывается на и без того низком покупательском спросе. В данном случае ситуация по китайским брендам аналогична. Новые автомобили европейских брендов сейчас еще присутствуют в дилерских центрах, но запасов хватит на 4-6 месяцев. Законодательная поддержка государства должна сосредоточиться на будущем авторынка - стране , в частности, нужно в критично сжатые сроки развивать инфраструктуру зарядных станций, что станет хорошим драйвером для поставок электромобилей в том числе и из Китая.

- На сегодняшний день российские эксперты прогнозируют снижение объемов продаж автомобилей в России более чем в 3 раза от объемов продаж в 2021 году. Это означает, что по итогам года продажи не будут превышать 500 тысяч новых автомобилей, - говорит эксперт.

Несмотря на то, что объем продаж автомобилей китайских марок в России еще невелик, их рыночная доля постепенно растет. Так, в мае 2022 года, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России меньше всех сократились продажи китайских автомобилей - на 64,6% по сравнению с маем 2021 года. Это позволило китайским автопроизводителям нарастить долю рынка до 13%.

В Китае больше автопроизводителей, чем в любой другой стране - более 80 марок. В России из них наиболее популярны Geely, Haval, Chery и Changan. Сокращение продаж этих брендов в мае значительно ниже общего падения российского авторынка - от 6% до 21%.

По данным Russian Automotive Market Research, в апреле 2022 года в России насчитывалось 3164 дилерских центра, на 84 больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет расширения сети китайских брендов. Например, Chery открыл 24 дилерских центра, Exeed - 18, Haval - 15. Всего на территории РФ сейчас работают 723 дилера китайских автопроизводителей, что составляет 22,5% от общего количества автодилеров страны.

- Рост популярности китайских автомобилей в России связан не только с лучшей по сравнению с другими автомобильными брендами доступностью, но и с теми технологическими изменениями, которые претерпели сами автомобили, - говорит Андрей Ольховский. - Китайский автопром меняется не по дням, а по часам. Сегодня здесь в тренде не только оригинальный качественный дизайн, но и передовые технологии по агрегатной части и набору оборудования. По комплектациям и оснащению китайские автомобили выигрывают у корейских, японских и европейских моделей за счет включенных опций комфорта и безопасности. Кроме того, китайские автопроизводители очень гибкие и клиентоориентированные и меняют модельный ряд под запросы российских покупателей.

У китайских компаний, лидирующих сегодня на российском рынке - Haval, Chery, Geely, Changan, - довольно серьезный потенциал в РФ. Но в долгосрочной перспективе лидерство может обеспечить только локализация производства, считает эксперт. Пока наилучший вид на это у Haval и Geely. Завод Haval работает в Туле с 2019 года, его мощность составляет 80 000 автомобилей в год. Компания инвестировала в российское производство 1,5 миллиарда долларов и планирует увеличить мощность завода до 150 000 автомобилей в год. Сборочные предприятия Geely расположены в дружественной России Беларуси.

Большинство российских автодилеров сейчас подали заявки на то, чтобы стать официальными дилерами китайских автомобильных марок, уже представленных в стране. Однако дилерские сети лидеров рынка - Haval, Chery, Geely, Changan - имеют достаточное покрытие в стране и сейчас сложно говорить об открытии в России большого количества новых автосалонов данных марок в ближайшее время. При этом на внутреннем китайском рынке динамично работают еще несколько интересных брендов. Так что, возможно, через некоторое время в России вновь активизируются крупные игроки, которые по каким-то причинам сейчас не очень активны: FAW, Dongfeng и Lifan, считает Андрей Ольховский.

С ним соглашаются другие эксперты.

- Крупные дилерские холдинги уже заключили договоры с основными китайскими марками, - говорит обозреватель автомобильного сайта "Дром" Сергей Цыганов. - С одиночными дилерами сложнее - основные китайские производители (Haval, Geely и Chery/Exeed) в дилеры берут не всех. Если раньше можно было стать дилером на условиях мультибренда, то сейчас речь идет чаще всего о монобренде или, как минимум, выделенной зоне продаж конкретного бренда. Другие китайцы пока соглашаются на мультибрендовые салоны.

Но тут возникает вопрос: не будет ли перенасыщения рынка автодилерами, которые станут продавать китайские машины?

- Такого быть не должно, китайцы уже научились формировать стратегию продаж европейского типа и заключают договоры с дилерами на условиях регионального эксклюзива, - говорит Сергей Цыганов. - Дальнейшее распространение марки в регионе - уже субдилерство. Так работает "большая китайская тройка". Другие китайские марки пока продают существенно меньше и там не идет речи о том, чтобы мешать самим себе и страдать от затоваривания локальных рынков.

Надо уточнить про региональный эксклюзив. Речь не о том, чтобы в регионе был только один представитель марки. Речь о том, чтобы количество дилеров в регионе соответствовало количеству жителей. А какое это конкретно количество - каждый бренд определяет сам.

Также эксперт назвал марки, которые могут прийти в Россию из Поднебесной. По его словам, точно известно только про Hongqi. А также Foton не так давно объявил о скором начале сборки в России. Завод пока не назвали. Если ничего не изменится в политике и экономике, то дилеры европейских марок переориентируются на китайские бренды.

Также новые китайские бренды вероятнее всего будут электромобильными. Экспорт машин с ДВС из Китая сосредоточат те, кто уже пришел на наш рынок.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:

- Когда многие автомобильные бренды покидают Россию, большинство дилеров стараются заключить партнерские соглашения с автозаводами КНР и Кореи. Почти все крупные игроки российского авторынка уже имеют китайских поставщиков в своем портфеле и брендируют шоурумы ушедших брендов китайскими логотипами.

За последние годы сеть китайских автосалонов в России увеличилась в несколько раз. Так, в 2020 году их количество составляло 3,6 тысячи, в 2021 году они заняли пятую часть всего авторетейла. Вполне вероятно, что в 2022 году их количество увеличится до 14-16% рынка. По этой причине перенасыщение ощущается уже сейчас, когда автомобильный рынок еще не достиг достаточного уровня спроса. Сейчас это рынок покупателя. В такой ситуации все представители авторетейла понимают это перенасыщение.

Ситуация может измениться, если ушедшие зарубежные бренды вернутся в Россию, а корейские автоконцерны восстановят поставки новых авто в полном объеме. Но когда это произойдет, и произойдет ли в принципе, пока неизвестно.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "АВИЛОН":

- Можно сказать, что в отрасли в целом сейчас заметна тенденция, при которой крупные игроки расширяют свои портфели брендов, в том числе и за счет китайских автомобильных брендов, развивают у себя данное направление.

Стоит сказать, что в первом полугодии "АВИЛОН" начал сотрудничество с шестью китайскими автомобильными брендами - Exeed, Chery, FAW, Changan, Haval и Geely. Мы фиксируем устойчивый покупательский интерес. В качестве примера отмечу, что по марке Exeed в первый месяц работы мы продали 10 автомобилей. Затем в июне реализовали уже 30 автомобилей данного бренда.

Какие-либо долгосрочные прогнозы по авторынку в текущих обстоятельствах делать крайне сложно. Но если исходить из сегодняшней ситуации с дефицитом машин, то перенасыщения рынка автодилерами, которые продают китайские автомобили, ожидать не стоит. Так как нужно учитывать, что массовые поставки автомобилей со всех регионов все еще приостановлены, кроме производителей из Китая. Локальное производство тоже находится на паузе.

Александр Коротков, генеральный директор "АвтоСпецЦентр Дубровка" (бренды Geely, Chery и Exeed):

- Очевидно,что китайские производители наращивают свое присутствие на российском авторынке. Это позволяет прогнозировать расширение дилерской сети китайского автопрома в РФ - к концу года их число может увеличиться в 1,5 раза.

Большинство представителей российского авторетейла уже расширяют портфель своих партнеров китайскими брендами. Например, в ГК "АвтоСпецЦентр" представлены четыре бренда из КНР - Haval, Chery, Geely и премиальный Exeed.