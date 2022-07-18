Отпускная авария: как правильно оформить ДТП?

В период отпусков многие россияне отправляются на автомобиле на курорты или в путешествие по регионам России. И если отпуск вдруг омрачает дорожно-транспортное происшествие, то люди оказываются перед выбором: продолжать ли им путешествие или остаться в регионе, пока представитель страховой компании не подтвердит, что страховой случай зарегистрирован и правильно оформлен.

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О том, стоит ли так перестраховываться, если в путешествии у вас произошло ДТП, а также что нужно учесть при оформлении аварии, в интервью корреспонденту Mir24.tv рассказали эксперты.

Видео дня

Страховка, ходатайство и европротокол

«Я не рискнул уезжать из Крыма после того, как мою машину на узкой улочке в Ялте притер грузовик. Я специально съездил в Севастополь в офис страховой компании, чтобы убедиться, что все в порядке, – рассказывает Иван Яковлев. – Потому что если уже по возвращении в Москву окажется, что схема не четко нарисована или еще что-то не так оформлено, то как я буду со вторым участникам удаленно все это поправлять?».

«Самое главное, о чем стоит помнить – срок действия страховки. Проверьте, попадает ли в него ваш отпуск, – говорит руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев. – Если ОСАГО будет просрочено, а вы будете виновником ДТП, то платить придется по полной».

Приобретите видеорегистраторы, советует эксперт. И не один, а два. Они будут снимать все, что происходит спереди и сзади. Видео – неоспоримое доказательство как для страховой, так и для сотрудников ГИБДД. Записи можно будет приобщить в суде, если вторая сторона ДТП будет оспаривать свою виновность. При покупке не экономьте, видео должно быть качественным, чтобы можно было различить номера машин в дневное и ночное время.

«Независимо от того, где именно (в каком городе или регионе) произошло ДТП, действовать надо в соответствии с общими правилами поведения – вызвать ГИБДД (либо оформить европротокол). А если есть пострадавшие, то вызвать на место аварии скорую помощь», – говорит старший управляющий партнер юридической компании «PG Partners» Петр Гусятников.

Впрочем, по словам Андрея Лихачева, когда ДТП происходит в другом регионе, то лучше вызвать инспекторов ГИБДД. Возможно, вы потратите несколько часов, ожидая приезда сотрудников, зато будете уверены в том, что все оформлено правильно. Совет – найдите в интернете то подразделение, к ведению которого относится место совершения ДТП и позвоните напрямую дежурному. Это ускорит время приезда инспекторов. Пока ждете инспектора, сфотографируйте место ДТП в мельчайших подробностях на случай разбирательств. Нужно, чтобы на фото или видеозапись попадали все детали. Важную роль играют знаки и общая обстановка. Проверьте, чтобы они четко попадали в кадр.

«Перед поездкой подготовьте на всякий случай ходатайство о рассмотрении дела о ДТП по месту жительства. Распечатайте шаблон и положите его к бланкам с европротоколами. Пусть он лежит там всегда, – говорит юрист. – По общему правилу такая категория дел рассматривается по месту совершения ДТП. Если спор продолжится, то вам придется постоянно являться в другой регион. Чтобы этого не произошло, передайте сотрудникам ГИБДД ходатайство сразу же после того, как авария будет оформлена. Пусть они приобщат его к другим материалам».

Возьмите контакты второй стороны ДТП на случай, если понадобится взаимодействие. И не спешите удалять номер из телефона, когда приедете домой – срок исковой давности три года. Возможно, вам еще нужно будет связаться с другим участником аварии.

Как правильно оформить документы

Если времени не так много, а обстоятельства позволяют оформить ДТП по европротоколу, то не поленитесь и найдите в интернете примеры его заполнения. Помните, что экземпляров должно быть столько, сколько участников ДТП.

«Также следует проверить действительность страхового полиса у других водителей-участников ДТП, – говорит декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Гульнара Ручкина. – Например, через мобильное приложение «ДТП. Европротокол». В последующем это может являться подтверждением правомерности оформления европротокола, что особенно важно для виновной стороны».

По словам Петра Гусятникова, необходимо внимательно изучить все документы непосредственно в момент оформления аварии. Если у вас есть дополнения или вы с чем-то не согласны, то европротокол – это не ваш вариант. Все комментарии надо отразить в протоколе, который составит инспектор ГИБДД, в графе «заявления и замечания», в противном случае доказать что-то будет уже практически невозможно. Если дело дойдет до суда, вы сможете ссылаться на то, что изначально схема ДТП была составлена неверно и вы об этом сообщили.

Еще более внимательным следует быть, если вы оформляете ДТП по европротоколу. Это возможно в следующих случаях:

Когда в результате ДТП не пострадали люди.

Когда у всех сторон есть полис ОСАГО.

Когда нет разногласий между участниками ДТП.

Как напоминает Гульнара Ручкина, европротокол может быть оформлен в двух формах. Либо на бумажном носителе (экземпляры подписываются каждым водителем-участником ДТП). Подлинник, как правило, передается потерпевшему, копия – виновнику ДТП.

Либо в электронном виде (через портал Госуслуг) при наличии соответствующей возможности хотя бы у одного из водителей-участников ДТП. При оформлении документов можно использовать специализированные мобильные приложения «Помощник ОСАГО» или «ДТП. Европротокол».

Вне зависимости от формы в извещении, по словам эксперта, следует зафиксировать следующие факты:

Обстоятельства причинения вреда.

Наличие или отсутствие разногласий у участников ДТП в отношении случившегося (от этого зависит верхний предел суммы страхового возмещения, причитающейся потерпевшему).

Схему ДТП (если европротокол оформляется в электронном виде – схема отображается на бумаге, а затем фотографируется и вносится в электронную форму).

Характер и перечень видимых повреждений (если повреждено имущество, перевозимое в автомобиле, следует также подробно зафиксировать на фото имеющиеся механические повреждения).

Фиксация вышеперечисленного может осуществляться в разных формах, в том числе посредством фото- или видеосъемки.

После оформления европротокола каждый водитель-участник ДТП должен известить свою страховую компанию о ДТП.

При этом должны быть соблюдены установленные законом сроки: все документы (копия паспорта; заявление о прямом возмещении убытков; европротокол) следует передать страховой компании в течение 5-ти рабочих дней с момента ДТП.

«Но следует помнить о том, что страховая компания имеет право отказать в страховой выплате, если, например, ремонт транспортного средства участника ДТП был осуществлен до осмотра страховщиком или проведения независимой технической экспертизы, – говорит Гульнара Ручкина. – Поскольку это препятствует оценке убытков, подлежащих возмещению со стороны страховщика».

Что делать, если автомобиль не на ходу?

По словам Петра Гусятникова, если вы находитесь в другом городе, то после оформления ДТП необходимо обратиться в представительство вашей страховой компании по месту пребывания. Список представительств с указанием адреса и контактов для связи является обязательным приложением к страховому договору. В любом случае, если вы не знаете, что делать и куда обращаться, надо позвонить по телефону горячей линии и там вам все подскажут.

Если вы не можете предоставить автомобиль страховой компании (автомобиль не на ходу), то вам необходимо зафиксировать данный факт (вписать его в европротокол или в справку об аварии). Согласно закону, если характер повреждений исключает возможность предоставить автомобиль страховщику, он обязан самостоятельно организовать осмотр транспортного средства на месте аварии.