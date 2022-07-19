За какие нарушения можно лишиться автомобиля

Ответственность водителей за управление автомобилем без прав усилится. Вплоть до уголовной статьи и конфискации автомобиля. Соответствующие поправки в законы сегодня публикует "Российская газета".

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Конфискация автомобиля у нарушителя - это совершенно новая норма. Но применяться она будет только после наступления ответственности по уголовной статье. И то не для всех. Например, если нарушитель управляет чужим автомобилем, то собственника машины не оставят без колес. А если именно хозяин машины сел за руль, будучи лишенным прав, то тут возникает много вариантов.

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Все эти варианты и оговаривают новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

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Итак, все нарушения, за которые водитель может лишиться прав, еще раньше были предусмотрены КоАП. За некоторые из них, совершенные повторно, наступала уголовная ответственность. А именно, за повторное управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Кроме того, уголовная ответственность была предусмотрена за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 или на 80 км/ч водителем, лишенным права управления. В соответствии с поправками, если за рулем оказался собственник машины, его могут лишить не только свободы, но и автомобиля.

Но с другими нарушениями, за которые предусмотрено лишение прав, все гораздо сложнее. У нас широкий перечень нарушений, за совершение которых водители могут лишиться прав. Но при повторном нарушении им грозит то же самое наказание. Законодатели решили усилить ответственность. В итоге появилась новая часть - 4 - в статье 12.7 КоАП. Она возлагает ответственность за управление без прав на водителя, который лишен прав. За это предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов.

Но если это не подействует на лихачей, лишенных прав, то для них вводится новая уголовная статья - 264.3. А она предусматривает за управление без прав уже уголовную ответственность. А именно штраф 150-200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо принудительные работы до 1 года, либо лишение свободы до 1 года. Причем все эти статьи могут сочетаться в различных комбинациях.